Parma-Napoli, arriva il messaggio degli ultras: “Evitiamo disordini”. Il comunicato completo

Gli ultras della Curva A e della Curva B hanno condiviso uno splendido messaggio in vista dell’ultima trasferta dell’anno con una posta in palio altissima

A poco più di 24 ore dall’inizio di Parma-Napoli, gli ultras delle due curve hanno condiviso un comunicato splendido in vista della gara. Un modo per caricare ancora di più l’ambiente, mantenendo la grande civiltà che deve contraddistinguere i tifosi che si presenteranno in Emilia.

Allo stesso tempo, una possibilità anche di far sentire ai giocatori la propria vicinanza prima di una delle partite più importanti nella storia del club. In caso di successo in casa del Parma, infatti, gli azzurri si avvicinerebbero notevolmente allo scudetto. E se l’Inter dovesse addirittura perdere contro la Lazio, potrebbe arrivare la matematica del titolo.

Parma-Napoli, il messaggio delle curve: la carica per il match

Di seguito il messaggio che la Curva A e B del Napoli hanno voluto promuovere in queste ore prima della sfida valida per la 37a giornata di campionato.

“Difendi la Città! La mentalità ultras sarà la protagonista assoluta di questa partita così importante per la nostra amata maglia. Noi siamo Napoli e siamo consapevoli dell’importanza della posta in palio e degli avvoltoi pronti a giudicare ogni passo falso del nostro popolo”.

Poi prosegue:

“Gli ultras, le due curve, chiedono alla massa presente in Emilia di avere un comportamento consono, basato sul rispetto del vivere civile in nome di Napoli e della sua storia. Non cederemo il passo davanti a orde senza biglietto che pretenderanno di superarci nelle file. Evitiamo tutti, in maniera educata, disordini che non hanno a che vedere con la mentalità delle curve”.

Infine concluse:

“È il tempo di sostenere con calore la nostra maglia. Vogliamo una curva di tifo, colori e passione oltre il novantesimo, per non avere rimpianti e con la contezza che tutti avremo dato il massimo. Avanti Napoli… La squadra e la città!!!”.