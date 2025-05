Spinazzola a tutto tondo sulla depressione: parole da brividi

In casa Napoli, di fatto, bisogna registrare delle importanti dichiarazioni di Leonardo Spinazzola.

Il Napoli, dopo aver pareggiato contro il Genoa, è atteso dalla gara del Tardini di domenica sera contro il Parma di Chivu. I partenopei, ovviamente, sono costretti a vincere per non farsi scavalcare dall’Inter.

I nerazzurri, almeno sulla carta, sono sicuramente favoriti nel match contro la Lazio di Baroni. Nel frattempo, però, in casa Napoli bisogna segnalare delle dichiarazioni davvero da brividi di Leonardo Spinazzola.

Il laterale partenopeo, esattamente nel corso del format della SSC Napoli ‘Drive&Talk’, ha infatti parlato così della depressione avuta dopo l’infortunio rimediato nel corso di Euro 2020:

“All’inizio ero voglioso di tornare più forte di prima. I primi tre mesi avevo una grandissima voglia, ma poi c’è stata una grande depressione. Non andavamo spesso a Foligno, ma in quei mesi ci andavamo sempre. Non ero io, era difficilmente starmi accanto. Poi ho avuto un grandissimo aiuto da mia moglie, il dottore, il mio preparatore e dalle due mie grandi psicologhe”.

Leonardo Spinazzola ha poi concluso il suo intervento:

“Non c’è nulla da vergognarsi a chiedere aiuto. Non ho avuto paura, visto che non ne ho mai. La luce in fondo al tunnel è stata quando sono rientrato in campo e poi ho vinto subito dopo”.