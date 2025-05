Spareggio Scudetto, annuncio dalla Lega Serie A: Napoli e Inter avvisate

Annuncio della Serie A sull’ipotesi di spareggio per decidere lo Scudetto tra Napoli e Inter, ora le due società sono avvisate

Continua serrata la lotta per lo Scudetto tra il Napoli e l’Inter, con gli azzurri di Antonio Conte – al momento – al comando della classifica. Con il vantaggio minimo sui nerazzurri, il Napoli si trova già in condizioni di poter festeggiare al termine della prossima giornata di campionato.

In caso di arrivo a pari punti però, si giocherà una gara secca tra le due contendenti, in modo tale da decretarne la vincitrice. A parlare delle varie ipotesi su data, luogo e problematiche, è stato Luigi De Siervo.

De Siervo chiaro sullo spareggio: “Non lo escludiamo, ma ci sono problemi”

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, è intervenuto nel corso di una conferenza stampa di presentazione del Festival del massimo campionato italiano, parlando in merito del possibile spareggio.

“Non possiamo escludere nulla, cercheremo di rispettare le regole scritte. C’è questa possibilità e, se avverrà, sarà programmata. Ora viviamo queste ultime due gare e vediamo. Faccio un in bocca a lupo alle due squadre che ci hanno regalato una stagione unica“

Una delle problematiche principali riguardo allo spareggio, è il luogo nel quale avverrà. Come dichiarato dall’amministratore delegato, bisogna vedere diverse cose:

“Sono in atto una serie di valutazioni sull’ordine pubblico. Ipotesi come questa impongono riflessioni che verranno fatte lunedì mattina, credo“.

Bisognerà attendere l’esito delle gare di domenica, quindi, prima di vedere cosa sceglierà la Lega Serie A per regolarsi anche in merito all’eventualità spareggio, per cui sono totalmente incerti sia il luogo, che la data.