“Pressioni ambientali inaccettabili”, gravissimo messaggio contro Napoli: l’accusa

Arrivano dichiarazioni gravi e pesanti contro Napoli dopo la recente designazione dell’arbitro Guida per Inter-Lazio: l’accusa è inaccettabile

Nelle scorse settimane l’arbitro Marco Guida, nato a Pompei, ha fatto parlare di sé dopo aver dichiarato di non sentirsi sereno ad arbitrare il Napoli.

“Il calcio viene vissuto in maniera diversa da altre città come Milano, anche se abbiamo avuto la proposta. Io vivo la città di Napoli e abito in provincia. Ho tre figli e mia moglie ha un’attività. È una scelta personale. La mattina devo andare a prendere i miei figli e voglio stare tranquillo”.

Erano state queste le dichiarazioni di Guida, che ha poi aggiunto:

“Quando ho commesso degli errori non era così sicuro passeggiare per strada, così come andare a fare la spesa. Pensare di sbagliare ad assegnare un calcio di rigore e di non poter uscire due giorni di casa per svolgere le mie attività sportive non mi fa sentire sereno“.

Per la penultima giornata di Serie A, proprio l’arbitro guida è stato designato come AVar per la sfida tra Inter e Lazio, con i nerazzurri in piena corsa scudetto proprio con il Napoli. La scelta dell’AIA ha fatto discutere, scatenando reazioni sui social e da parte di addetti ai lavori.

Guida scelto per l’Inter, le accuse di Capuano al Napoli: dichiarazioni pesantissime

Dopo Tancredi Palmeri, che aveva espresso la sua opinione nelle scorse ore, anche il giornalista Giovanni Capuano ha voluto dire la sua sul proprio account X. Un messaggio, il suo, che appare per molti inaccettabile data la sua professione:

“Il problema della chiamata di Guida per Inter-Lazio (my opinion, meglio evitare) non è la professionalità di un arbitro esperto e bravissimo e che farà bene il suo lavoro anche domenica sera. Il problema è che c’è una città – Napoli – che vive il calcio esercitando pressioni ambientali inaccettabili. Questo è il punto. Guida avrebbe dovuto non esplicitarlo in un’intervista, ma la questione è perché a Napoli non si possa vivere serenamente il pallone, andare in trasferta con la propria squadra, essere juventini o altro come accade quasi ovunque. PS – Guida sarà AVar e il Var responsabile è il numero uno assoluto. Quindi state sereni che non ci saranno problemi”.

Parole gravi, che sottolineano di un presunto terrore che si vivrebbe solo a Napoli a causa di fantomatiche pressioni ambientali inaccettabili. Un’uscita particolarmente infelice e che farà sicuramente discutere nelle prossime ore, sia quelle che precederanno il 37° turno di Serie A, sia eventualmente quelle che lo seguiranno.