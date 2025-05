Tancredi Palmeri fa infuriare ancora i tifosi del Napoli: “Ma come è possibile che…”

Il noto giornalista torna a punzecchiare il Napoli: con una dura polemica sui social ha scatenato l’ira dei tifosi azzurri.

La corsa al titolo è ancora apertissima. La squadra guidata da Antonio Conte domina ancora al primo posto ma la distanza dall’Inter ora è di un solo punto. La prossima giornata potrebbe essere decisiva per decretare le sorti del campionato. Il Napoli sarà impegnato in casa del Parma, mentre l’Inter affronterà la Lazio di Marco Baroni a San Siro.

Nelle ultime ore sta facendo molto discutere un post pubblicato da Tancredi Palmeri sul suo profilo X: il giornalista critica duramente la scelta riguardante il big match. La sua ennesima polemica nei confronti del Napoli ha fatto letteralmente infuriare i tifosi azzurri.

Palmeri: “Guida al Var per Inter-Lazio scelta inspiegabile”

Il giornalista Palmeri critica duramente la designazione per il big match di campionato: la decisione appare molto strana considerando le recenti dichiarazioni sul Napoli dell’arbitro.

Attraverso un post sul suo profilo X, il giornalista Tancredi Palmeri ha lanciato una polemica molto forte in merito alla scelta di assegnare l’arbitro Marco Guida come assistente Var nell’importante gara tra Inter e Lazio:

“Come può l’arbitro Guida fare l’assistente Var in Inter-Lazio se ha dichiarato che non ha la serenità di arbitrare il Napoli per proteggere la famiglia? Questa è una designazione totalmente illogica. Non sono a prescindere contro Rocchi, ma questa scelta è inspiegabile”

Palmeri: “Frainteso su Guida, faccio un altro esempio”

In seguito all’onda di insulti ricevuta nei commenti al suo post social, il giornalista ha voluto chiarire il suo pensiero proponendo un ulteriore esempio.

Sono davvero numerosissimi gli insulti ricevuti da Tancredi Palmeri per il suo post pubblicato su X. Per rendere più chiaro il suo messaggio, il giornalista è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione in onda su Kiss Kiss Napoli:

“Non hanno capito ciò che ho detto sul discorso arbitro in Inter-Lazio. Faccio un esempio con un arbitro di Torino: se mettono Pairetto al Var per uno scontro diretto tra Napoli e Juve avrebbero avuto la stessa reazione gli altri. Per me la scelta su Guida è illogica. Prima finisce questo campionato meglio è“.