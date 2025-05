Parma-Napoli, Neres o Raspadori? Conte ha già deciso: come giocheranno gli azzurri

Il tecnico salentino ha già in mente la formazione che scenderà in campo al Tardini domenica sera, giocandosi una fetta cruciale dello scudetto

Manca sempre meno alla sfida che potrebbe decidere il prossimo futuro del Napoli. Domenica sera, a Parma, gli azzurri non potranno permettersi di sbagliare. Anche un pareggio rischia di far sfumare il quarto titolo, esattamente come successo lo scorso weekend contro il Genoa. Gli azzurri devono vincere, sperando anche in un passo falso dell’Inter contro la Lazio.

I nerazzurri restano a -1 e sperano in un controsorpasso alla penultima curva. Il Napoli dovrà impedirlo, essendo consapevole che quel vantaggio, pur piccolissimo, rappresenta un appiglio fondamentale. I partenopei, vincendo, potrebbero rimanere a +1, allungare a +3 in caso di pareggio interista o persino vincere il campionato portandosi a +4 se Thuram e compagni crollassero contro i biancocelesti.

Parma-Napoli, la probabile formazione di Conte: chi giocherà tra Neres e Raspadori

In vista di Parma-Napoli, Antonio Conte avrà ancora due sedute di allenamento. La prima oggi e la seconda domani, poi domenica si partirà per l’Emilia. Il tecnico salentino avrebbe già bene in mente la formazione che dovrà giocarsi una fetta enorme del quarto titolo. Gli assenti saranno Juan Jesus e Buongiorno, che partiranno comunque con la squadra.

Stanislav Lobotka, invece, è ancora in forte dubbio. Anche in caso di convocazione, però, non verrà impiegato. Con ogni probabilità sarà indisponibile per non rischiare. Contro il Genoa, invece, è tornato David Neres, che potrà dare una mano importante in questo finale di stagione.

Il brasiliano porterà freschezza e vitalità alla squadra, ma solamente dalla panchina. Proprio come a inizio anno, quando in rosa c’era ancora Kvaratskhelia, Neres diventerà un fattore da subentrato. Spaccherà a metà la partita, azzannando gli avversari più stanchi. Un asso nella manica importante per Conte, che a Parma scenderà in campo con dieci undicesimi della formazione vista al Maradona col Genoa.

Meret sarà in porta con davanti la classica difesa a 4, davanti a lui agiranno Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera e Spinazzola. A centrocampo, insieme ad Anguissa e McTominay ci sarà Gilmour, unico cambio previsto. Largo agirà il solito Politano. Davanti la coppia Lukaku-Raspadori, in gol con il Genoa.

Come detto, quindi, Neres agirà solamente da subentrante. Con il suo possibile ingresso in campo si potrà cambiare anche modulo, ritornando al 4-3-3. Soluzioni tattiche per provare a scardinare la difesa del Parma, che lotterà per punti preziosissimi in una fase caldissima anche della lotta salvezza.