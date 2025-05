Osimhen alla Juve, l’annuncio non lascia dubbi: i contatti sono continui

Clamorosa bomba di mercato su Victor Osimhen: i contatti tra le parti sono più vivi che mai.

Un calciomercato estivo che promette faville, coi suoi protagonisti pronti a tenerci incollati alle trattative durante i mesi estivi. Mattatore assoluto della prossima finestra di mercato sarà, ovviamente, uno dei bomber più desiderati del momento: Victor Osimhen. A tal proposito, ecco svelati dei retroscena sulla trattativa con la Juventus.

Giuntoli non molla Osimhen, lo rivela Sportitalia

A rilanciare l’indiscrezione è Gianluigi Longari, giornalista esperto di mercato di Sportitalia, che in un editoriale ha confermato le manovre in corso tra Juventus e Osimhen.

Giuntoli ha iniziato a sondare il terreno per Osimhen già a dicembre, quando i contatti erano ancora esplorativi. Col tempo, però, si è rafforzato un feeling tra le parti che affonda le radici nella passata esperienza condivisa a Napoli. L’obiettivo della Juventus è chiaro: trovare una punta di livello internazionale.

Osimhen rappresenta il profilo ideale, anche se la trattativa resta complessa. Il nodo principale resta la clausola da 75 milioni, che il Napoli non intende scontare. Ma Giuntoli spera di far leva sul legame personale e su eventuali contropartite per abbassare il costo dell’operazione.