Osimhen, una pista resta caldissima: “Sarà facile trovare un accordo”. Chi è in pole

L’attaccante del Galatasaray è ancora nel mirino di una big europea: secondo gli esperti di mercato l’accordo è facilmente raggiungibile.

Tra i veri protagonisti della vittoria del terzo scudetto azzurro c’è sicuramente Victor Osimhen. Attualmente l’attaccante nigeriano è in prestito al Galatasaray e sta disputando un’ottima stagione dopo i disguidi col Napoli. In meno di 40 partite in Turchia, infatti, ha già messo a segno ben 35 reti, dimostrando le sue immense qualità realizzative.

Le sue ottime prestazioni hanno attirato l’attenzione di molti top club europei. Negli ultimi mesi il suo valore di mercato si è notevolmente abbassato rispetto alla stagione 2022/2023: molte squadre potrebbero dunque optare per il nigeriano e tentare una trattativa col Napoli. Secondo gli insider di mercato una big della Premier League sembra essere molto vicina ad un accordo.

Forte interesse del Chelsea per Osimhen

Nonostante nell’ultimo periodo la trattativa tra il club inglese e l’attaccante sembrava esser sfumata definitivamente, l’esperto di calciomercato Simon Phillips riaccende le speranze dei Blues: il Chelsea potrebbe facilmente trovare un accordo.

Problemi in attacco per il Chelsea. La squadra guidata da Enzo Maresca ha perso un’importante sfida in casa del Newcastle e il cartellino rosso ricevuto dall’attaccante Nicolas Jackson non ha affatto convinto la tifoseria inglese. I Blues si trovano ora costretti a vincere le prossime due partite per assicurarsi un posto nella prossima Champions League. Sicuramente in estate la dirigenza inglese farà di tutto per acquistare un nuovo attaccante che trascini il club a suon di gol.

Uno degli obiettivi principali per il reparto offensivo del Chelsea è proprio Victor Osimhen. Già durante la scorsa estate c’erano stati dei contatti tra il club inglese e l’entourage dell’attaccate ma la trattativa non era mai decollata. Stando alle parole dell’insider dei Blues Simon Phillips, il Chelsea sembra avere grandi possibilità di ingaggiare Osimhen, nonostante i notevoli rallentamenti registrati nelle ultime settimane: