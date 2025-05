Napoli, nota del Comune per possibili festeggiamenti scudetto: l’annuncio per domenica

In casa Napoli, di fatto, bisogna segnalare un importante comunicato del Comune

Dopo il pareggio rimediato domenica scorsa contro il Genoa, di fatto, il Napoli è atteso da un’altra gara molto difficile. Domenica sera giocherà contro il Parma.

C’è molta tensione tra i tifosi del Napoli, visto che ora gli uomini di Antonio Conte devono assolutamente battere gli emiliani ed il Cagliari per essere certi di vincere lo scudetto. Quest’ultimo, tra l’altro, potrebbe arrivare già domenica sera se il Napoli dovesse battere il Parma e se la Lazio dovesse vincere a Milano contro l’Inter. Proprio in quest’ottica, di fatto, bisogna segnalare un comunicato importante.

A fornirlo è stato proprio il Comune di Napoli:

“A seguito della riunione della Prefettura da cui emersa l’esigenza di predisporre alcune misure di sicurezza e viabilità per tutelare la salute pubblica in caso di festeggiamenti spontanei per eventi sportivi, su sollecitazione della Questura, il Comune di Napoli ha adottato alcune ordinanze: dal divieto di fermata e di sosta dinanzi ai vari ospedali. Inoltre, se le autorità pubbliche lo riterranno necessario, dalle ore 20.30 di domenica 18 maggio a lunedì 19 maggio sarà vietato circolare in diverse arterie stradali di Napoli “.