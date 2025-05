Napoli, accelerata improvvisa per il difensore: summit nelle prossime ore

Il Napoli è molto attivo sul mercato già da qualche settimana. Negli ultimi giorni sono circolati tanti nomi per il centrocampo e il reparto offensivo, ma i partenopei sembrano vicini anche a rinforzare la difesa.

Uno dei problemi principali in questa stagione è stata la fragilità numerica della difesa. Infatti, mister Antonio Conte ha costretto agli straordinari alcuni giocatori, mentre ha dovuto affrontare i numerosi problemi fisici accusati da giocatori come Olivera, Spinazzola e Buongiorno. Inoltre, Rafa Marin non è mai stato considerato a pieno, venendo praticamente escluso dalle rotazioni. Dunque, è giunto il momento di rinforzare il reparto.

Sfuma l’incertezza in difesa: il Napoli vuole chiudere per Gutierrez

Il primo rinforzo della retroguardia potrebbe essere rappresentato da Miguel Gutierrez. Il terzino del Girona, accostato agli azzurri già in passato, è un obiettivo concreto del Napoli. Sebbene nelle ultime settimane sia trapelata incertezza sul colpo, l’edizione odierna de Il Mattino ha sottolineato che a breve ci sarà un incontro tra il Napoli e il club catalano per definire la trattativa.

Certamente non si può parlare di operazione conclusa. Infatti, la concorrenza resta piuttosto accesa. Infatti, la Juventus rimane molto vigile sullo spagnolo, così come non è da escludere un inserimento deciso del Real Madrid, che vanta una clausola per la recompra del giocatore a suo vantaggio.

Perché Gutierrez piace tanto al Napoli: i numeri stagionali

Gutierrez è un profilo che rinforzerebbe in maniera importante il Napoli, nonostante la presenza di Olivera e Spinazzola in rosa. Infatti, il giocatore è capace di adattarsi sia a una difesa a 4 che come esterno alto in una difesa a 3. Inoltre, la sua propensione offensiva farebbe piuttosto comodo: nonostante una stagione deludente del Girona, è riuscito comunque a realizzare 1 gol e 5 assist ne LaLiga, confermandosi un punto di forza della squadra.