Calciomercato Napoli, colpo da 10 milioni: c’è la data della firma

In casa Napoli, di fatto, bisogna segnalare delle conferme su un colpo del Napoli.

Il Napoli di Antonio Conte, dopo aver pareggiato contro il Genoa, giocherà domenica sera allo Stadio Tardini contro il Parma. La squadra di Cristian Chivu, di fatto, sarà un duro ostacolo da superare, visto che non è ancora salvato.

I partenopei, però, sono costretti a vincere per essere sicuri di non essere scavalcati dall’Inter, la quale giocherà allo Stadio San Siro contro la Lazio dell’ex azzurro Marco Baroni. Il Napoli, proprio per colpa del pari contro il Genoa, si è giocato il jolly di pareggiare una delle ultime tre partite di campionato.Tuttavia, in attesa della gara contro il Parma, in casa del team campano bisogna registrare una notizia importante in sede di calciomercato.

Napoli, confermato colpo da 10 milioni: ecco tutti i dettagli

Come riportato dalla redazione di ‘DAZN Italia’, infatti, è confermato il passaggio di Luca Marianucci dall’Empoli al Napoli. Il difensore centrale, di fatto, firmerà per il club partenopeo nella prima settimana di giugno.

All’Empoli del presidente Corsi, dunque, andranno 9 milioni di euro più un altro milione legato a vari bonus. Giovanni Manna, dunque, ha già chiuso il primo acquisto della prossima stagione.