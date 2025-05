Scelto l’arbitro di Parma-Napoli: quest’anno ha già diretto 4 volte gli azzurri

Ecco le designazioni arbitrali di Parma-Napoli: il direttore di gara della sfida al Tardini ha diretto gli Azzurri già 4 volte

Per la 37ª giornata di Serie A, il Napoli vola a Parma, in terra emiliana. Una partita delicatissima, che servirà a mantenere consolidato il primato in classifica e avere la possibilità di giocarsi tutto in casa, all’ultima giornata, davanti all’Inter. O, nelle migliori delle ipotesi, chiudere già la lotta Scudetto stesso al Tardini, in caso di vittoria contro Chivu e conseguente sconfitta dell’Inter contro la Lazio.

Ad ogni modo, meglio evitare troppi calcoli. D’altronde, al Napoli bastano sei punti per diventare campione d’Italia per la quarta volta. E quindi, testa alla gara di Parma, con la designazione ufficiale del direttore di gara: l’AIA invia un arbitro che ha già diretto gli Azzurri in due big match.

Napoli-Parma a Doveri: i precedenti

Attraverso una nota ufficiale, l’AIA ha pubblicato tutte le designazioni della 37ª giornata di Serie A. Per la gara Lazio-Inter ci sarà Daniele Chiffi della sezione di Padova. Mentre per Parma-Napoli, la gara è stata affidata a Daniele Doveri della sezione di Roma.

Il quarantasettenne ha già arbitrato quattro volte in questa stagione la formazione di Antonio Conte. La prima è stata per il big match contro la Juventus, allo Stadium. L’esordio da titolare di McTominay, terminato 0-0. Successivamente, Doveri è stato chiamato ad arbitrare Napoli-Atalanta terminata 0-3 e Udinese-Napoli 1-3. Il direttore di gara romano si è rivisto poi in Napoli-Inter al Maradona, con gol di Billing nel finale.

Il bilancio del Napoli con Doveri

Non è un forse un caso che l’AIA abbia affidato una partita così importante per il Napoli proprio a Daniele Doveri. Infatti, secondo le statistiche raccolte, il fischietto di Volterra ha diretto già quaranta partite della sua carriera agli azzurri. In altre parole il Napoli è la squadra che ha diretto più di tutti.

Di queste quaranta partite, il club partenopeo è uscito vittorioso in 22 confronti, poi completano il quadro gli undici pareggi e le 7 sconfitte. Mai un’espulsione diretta.

Il Parma, invece, è stato arbitrato da Doveri solo 13 volte. E in sole due occasioni è arrivata una vittoria: nel 2011 e nel 2013. Il bilancio è tremendamente negativo: 5 pareggi e 6 sconfitte. Doveri ha anche arbitrato Parma-Inter, altro match delicatissimo terminato 2-2 con la rimonta dei Ducali dopo il doppio svantaggio.