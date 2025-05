Premio Giornalistico Nazionale – Gran Galà Città di Scafati: tutti i dettagli dell’evento

Presentata la seconda edizione della serata di premiazioni che si svolgerà il prossimo mese: tutti i dettagli sullo splendido evento a Scafati

All’interno della sede della Scafatese calcio è stata presentata la seconda edizione del Premio Giornalistico Nazionale – Gran Gala Città di Scafati, organizzato dal Club Napoli. L’evento avrà luogo il prossimo 4 giugno al teatro San Francesco con inizio alle ore 19:00. Mimmo Malfitano e Ilaria Mennozzo presenteranno per l’occasione.

Una commissione interna con i soci del club, unita al voto di alcuni giornalisti nazionali, ha assegnato i premi. Tra questi, quello per Massimo De Luca, il Direttore di Rai Sport e conduttore della Domenica Sportiva e di Tutto il calcio minuto per minuto.

Premio Giornalistico Nazionale: gli ospiti presenti alla serata

Non mancheranno anche altri premi di grande valore, come il riconoscimento alla carriera per Andrea Carnevale ed Edy Reia. Scelti come rappresentanti delle ere Ferlaino e De Laurentiis, presidenti del Napoli.

Grande spazio anche alle donne, con il premio rosa che andrà alla giornalista di Canale 21, Titti Improta. Ormai volto storico durante e dopo le partite del Napoli in conduzione. Per accompagnare la serata non potrà mancare anche un’esibizione dal vivo. Sarà Mario Maglione ad allietare gli ospiti con un repertorio di canzoni napoletane, di cui lui è grande interprete.