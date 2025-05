“Così Chivu mette in difficoltà Conte”: 3 chiavi tattiche per Parma-Napoli

Andrea Stramaccioni mette in guardia Antonio Conte: ecco le tre mosse di Chivu che possono cambiare Parma-Napoli

Il Parma ospita il Napoli per la penultima giornata di campionato, che potrebbe diventare decisiva sia in ottica salvezza che in ottica Scudetto. Non sarà una partita facile per gli azzurri, che hanno già utilizzato il jolly pareggiando contro il Genoa. Vietato sbagliare.

Secondo Andrea Stramaccioni il Parma nasconde diverse insidie alle quali Antonio Conte dovrà fare attenzione. In primo luogo, gli attaccanti Pellegrino e Bonny possono essere una spina nel fianco per la difesa azzurra:

“Grazie a Bonny e Pellegrino, Chivu è capace di rialzare velocemente il baricentro e il Parma può avviare transizioni pericolose. Con Pellegrino al accanto, Bonny è più libero mentalmente di svariare, e se comincia a muoversi dà fastidio soprattutto a difese che difendono lontano dalla porta”

Napoli, attenzione a Ondrejka

C’è però un’altra carte che può mettere in difficoltà il Napoli, stando a quanto dichiarato da Andrea Stramaccioni alla Gazzetta dello Sport:

“Altra chiave che Chivu può giocare sono i veloci cambi di lato ad innescare i quinti. Anche se davanti ci sarà la miglior difesa del campionato. Il coefficiente di difficoltà è massimo”

Infine, occhio alle sostituzioni e chi può cambiare gara in corso. Nel Parma c’è il giovane Ondrejka che ha già segnato un gol all’Inter e due alla Lazio. Potrebbe partire titolare, ma anche dalla panchina:

“Può cambiare la partita in corso, come accaduto con l’Inter”.

E a proposito di giovani, c’è Leoni, classe 2006 e futuro prospetto del calcio italiano: