Non solo per lo scudetto, Napoli ed Inter pronte ad uno scambio: arriva la conferma

Napoli ed Inter sono unite tra di loro anche in sede di calciomercato.

Il mercato del Napoli si intreccia con quello dell’Inter. Le due società, protagoniste in campo e ora anche fuori, stanno valutando un’ipotesi suggestiva in vista dell’estate: uno scambio tra due pilastri delle rispettive compagini. Un’idea che resta in fase embrionale, ma che potrebbe prendere forma già nelle prossime settimane.

Il Napoli valuta Frattesi per la nuova mediana

Davide Frattesi è infatti uno dei nomi che piace di più al club partenopeo in vista della rifondazione a centrocampo. L’ex Sassuolo potrebbe lasciare l’Inter in cerca di maggiore continuità.

Il centrocampista ha qualità da box-to-box e un forte senso dell’inserimento, caratteristiche che Antonio Conte considera strategiche per il suo modo di giocare . La dirigenza azzurra ha chiesto informazioni, e l’Inter ha aperto alla possibilità di trattare. La valutazione dei nerazzurri si aggira intorno ai 40 milioni di euro.

L’Inter guarda in casa Napoli: spunta un nome a sorpresa

Nonostante l’esosa valutazione della dirigenza nerazzurra, una contropartita potrebbe aiutare ad abbassare il prezzo. Il nome preso in considerazione dall’Inter è quello di Giacomo Raspadori, jolly della squadra partenopea.

Nonostante il forte legame con Napoli, Raspadori potrebbe essere al centro di valutazioni in estate, specie se arriveranno offerte importanti. L’Inter ne apprezza la duttilità e il profilo da leader silenzioso. Le parti restano in contatto: al momento solo sondaggi, ma il dialogo resta aperto. Questa notizia è una conferma, visto che già da tempo si parla di questo possibile scambio tra gli azzurri e la ‘Beneamata’.