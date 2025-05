Meret, il rinnovo si allontana: incredibile assalto di una big di Serie A

Situazione complicata in casa Napoli: il portiere potrebbe salutare gli azzurri e approdare in un’importante squadra della Serie A.

Il Napoli continua a sognare. Nonostante l’amaro pareggio in casa contro il Genoa, la squadra guidata da Antonio Conte continua ad occupare la prima posizione in classifica, ad un solo punto di distanza dall’Inter. Le prossime due giornate saranno fondamentali e potrebbero decretare quale squadra vincerà lo scudetto.

Nonostante il campionato debba ancora terminare, in casa Napoli è sempre tempo di trattative. Il rinnovo di Alex Meret si complica sempre di più: il portiere azzurro è infatti finito nel mirino di una big della Serie A e potrebbe seriamente salutare Napoli.

Il Milan tenta il colpo Meret a zero

Con il probabile addio di Mike Maignan in estate, il Milan è già alla ricerca di un sostituto: la dirigenza rossonera non vuole farsi scappare l’occasione Meret a parametro zero.

Secondo Tuttosport, la dirigenza del Milan è già attiva sul mercato e monitora diversi portieri della Serie A: è molto probabile, infatti, che a fine stagione Mike Maignan saluti Milano dopo quattro stagioni. Il direttore tecnico Geoffrey Moncada corre subito ai ripari ed è già sulle tracce di alcuni dei portieri più interessanti del campionato italiano.

Tra i vari profili attenzionati dalla dirigenza rossonera c’è proprio quello di Alex Meret. Il portiere azzurro sta disputando un’ottima stagione e in svariate occasioni si è dimostrato fondamentale per il Napoli. Il contratto dell’ex Udinese scadrà il prossimo 30 giugno ma al momento il rinnovo stenta ad arrivare. In questo modo il Milan potrebbe assicurarsi un ottimo titolare a parametro zero, mettendo in seria difficoltà la squadra guidata da Conte.

Segnali negativi per il rinnovo: il Napoli valuta una soluzione

Non arrivano ottime notizie sul rinnovo di Meret: la trattativa non decolla e il portiere sembra essere sempre più lontano. Nel frattempo il Napoli valuta lo scambio tra Caprile e Milinkovic-Savic.

I contatti tra il Napoli e l’entourage di Meret per il rinnovo vanno ormai avanti da molti mesi, ma non è ancora arrivata una svolta definitiva. I segnali sulla trattativa sono tutt’altro che positivi: in questo clima di indecisione il portiere ex Spezia potrebbe anche decidere di cambiare aria e salutare Napoli una volta per tutte.

La dirigenza azzurra è dunque costretta a muoversi sul mercato e iniziare a sondare qualche profilo adatto a sostituire Meret. Tra le principali alternative spicca il nome di Vanja Milinkovic-Savic. La dirigenza del Torino è molto interessata ad Elia Caprile, di proprietà del Napoli ma attualmente in prestito al Cagliari. La soluzione ideale per entrambi i club sarebbe proprio quella di uno scambio tra portieri: in questo modo il Torino potrebbe assicurarsi l’ex Empoli senza dover contrattare col Cagliari, che detiene un diritto di riscatto di 8 milioni di euro.