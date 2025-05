Cercato dal Napoli, ora si allontana: ecco il rinnovo fino al 2030

A poche giornate dal termine del campionato, arriva l’annuncio sul rinnovo del contratto: il Napoli aveva formalizzato un’offerta per l’acquisto

Nonostante la testa sia chiaramente sul finale di stagione, i direttori sportivi sono già a lavoro per concludere accordi prima dell’inizio del mercato. Vogliono blindare o rinnovare accordi già presi in passato, in vista di una caldissima e lunga estate.

Il Napoli deve risolvere alcuni rebus. C’è chiaramente il rinnovo di Meret in ballo; c’è la situazione Anguissa, che però potrebbe lasciare la società partenopea quest’estate. Il Napoli ha un opzione nel suo contratto che farà valere per riscattarlo e non perderlo a zero. Ma l’esperienza del centrocampista potrebbe essere terminata. E poi sarà necessario capire cosa fare delle seconde linee in difesa: Juan Jesus e Rafa Marin su tutti.

Proprio lo spagnolo sembrava dover andare via già a gennaio, in prestito, per un ritorno in LaLiga. Tuttavia, il club azzurro non è riuscito ad acquistare nessun’alternativa, facendo saltare l’accordo verbale raggiunto con il Villarreal.

Calciomercato Napoli, Comuzzo si allontana: rinnovo con la Fiorentina e Juve alla finestra

Nel mese di gennaio, Manna ha trattato a lungo con la Fiorentina per strappare Pietro Comuzzo, giovane difensore e potenziale centrale della Nazionale azzurra. Sta disputando una buona stagione da protagonista, specialmente la prima parte. In questo finale ha giocato molto in Conference League, accumulando esperienza anche in campo internazionale.

Sembrava ad un passo dal Napoli, fino a quando la viola non ha sparato altissimo con le richieste: servivano 40 milioni per lasciarlo partire. Troppi per il Napoli. E allora Comuzzo è rimasto, con il suo contratto che lo legava alla Fiorentina fino al 2028. Ora, però, è stato raggiunto un nuovo accordo.

Il difensore classe 2005 ha firmato un nuovo contratto per adeguare lo stipendio con la società, con conseguente prolungamento al 2029 e l’aggiunta di un opzione di rinnovo fino al 2030 a favore della Fiorentina. Ma il futuro di Comuzzo resta lontano dall’Artemio Franchi: c’è la Juventus sulle sue tracce.

Comuzzo, la Juventus sorpassa il Napoli

La Fiorentina ha voluto blindare il suo gioiello nel caso in cui non riuscisse a trovare l’accordo con qualche club per quest’estate. La Juventus su tutti è interessata alle prestazioni di Pietro, ma non è detto che il Napoli torni alla carica, nonostante sia stato già bloccato Luca Marianucci dell’Empoli.

La Vecchia Signora sembra in vantaggio in questo momento. Nel frattempo Comuzzo è sicuro di un ingaggio più alto e la Fiorentina non avrà fretta di cederlo al primo acquirente che presenti un’offerta. Un gioco concordato da entrambe le parti. Poi, se son rose, fioriranno.