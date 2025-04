Garnacho, Kulusevski e Chiesa: l’agente è sicuro, tutto sulle suggestioni di mercato del Napoli

Occhi ben puntati sulla sfida di questa sera contro il Bologna, ma in casa Napoli si pensa anche il futuro: grande attesa per il prossimo mercato di gennaio.

La missione del Napoli è ben chiara: portarsi a casa i tre punti da una trasferta molto insidiosa come quella di Bologna per mettere pressione sull’Inter. In caso di vittoria, infatti, gli azzurri andrebbero a solo un punto di distacco dal primo posto, occupato per l’appunto dalla squadra allenata da Simone Inzaghi. Per questo motivo, anche i tifosi sono pronti a sostenere fino all’ultimo filo di voce i propri beniamini allo stadio Dall’Ara (clicca qui per le ultime novità a tal riguardo), consapevoli che tra le mani si ha un’occasione d’oro.

In questi giorni, però, ci sono state anche diverse voci legate al futuro, con il calciomercato che ha tenuto banco tra i tifosi. Diverse le suggestioni di mercato innescate dal viaggio in Inghilterra di Giovanni Manna di cui si è parlato nei giorni scorsi, mentre sullo sfondo resta anche da valutare il futuro di Antonio Conte, blindato da un contratto fino al 2027 ma che sarà comunque deciso nel summit di fine stagione. Per definire obiettivi, strategie e, magari, anche suggestioni che possono accendere la fantasia della piazza.

Calciomercato Napoli: i tifosi sognano il colpo super in attacco

Alejandro Garnacho, Dejan Kulusevski e Federico Chiesa: questi sembrano essere i nomi che stuzzicano la fantasia dei tifosi della SSC Napoli per il futuro. Più precisamente per l’estate, quando il club azzurro dovrebbe intervenire con forza per assecondare le richieste di Antonio Conte.

A fare il punto della situazione è stato l’agente FIFA Franco Camozzi, intervenuto a 1 Football Club, programma in onda sulle frequenze di 1 Station Radio. Queste le sue parole sul possibile ritorno di fiamma per Alejandro Garnacho:

“Potrebbe riaprirsi la trattativa, però con numeri diversi. Bisogna però vedere anche cosa vuole fare il Napoli. Il problema adesso, al di là degli acquisti futuri, è cercare di capirne di più su Antonio Conte. Nel caso in cui dovesse essere confermata la sua permanenza, a cifre diverse, è possibile parlare nuovamente di Garnacho”.

Il procuratore ha poi commentato anche le suggestioni che porterebbe a Dejan Kulusevski e Federico Chiesa, nomi molto caldeggiati anche negli scorsi mesi.