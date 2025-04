“Il solito chiacchierone”, Conte sotto attacco per Monza-Napoli

Monza-Napoli fa perdere la testa ai tifosi azzurri: scatta la protesta nei confronti di Antonio Conte. Volano parole pesantissime!

Quest’oggi, il Napoli di mister Antonio Conte è tornato sul palcoscenico della Serie A per affrontare l’ultima della classe: il Monza di Alessandro Nesta. Un match che sta generato una serie infinita di polemiche specialmente per quanto riguarda il fronte azzurro. A far infuriare ai tifosi azzurri è particolarmente l’impatto che la squadra ha avuto sulla gara, non a caso la prima frazione di gioco si è chiusa sullo scialbo punteggio di 0-0. L’atteggiamento messo in campo dalla squadra di Conte sta creando una serie di polemiche e riflessioni pesanti da parte di moltissimi tifosi. Il primo nome a finire sul banco degli imputati è stato inevitabilmente quello di Antonio Conte.

Conte sotto accusa: i tifosi ci vanno giù pesante

Dopo le tanto discusse dichiarazioni rilasciate ieri, a margine della conferenza stampa pre Monza-Napoli, Antonio Conte ha alimentato ancor più angoscia e rabbia dei supporter partenopei a causa dell’atteggiamento assunto dalla sua squadra sul rettangolo verde dell’U-Power Stadium. I sostenitori del club di Aurelio De Laurentiis hanno criticato duramente il tecnico salentino, giudicando in modo aspro il suo operato in azzurro e soprattutto la sua filosofia di gioco.

Una buona fetta di tifo azzurro si è riversato con frustrazione nei confronti del tecnico salentino, criticandolo in modo pesante tramite i social network. Antonio Conte è uno dei primissimi nomi additati dai tifosi campani dopo quanto visto in Brianza. C’è chi lo ha etichettato come un “chiacchierone”, facendo ovviamente riferimento alla tanto discussa conferenza stampa andata in scena ieri. Mentre altri supporter azzurri si sono schierati al fianco del presidente Aurelio De Laurentiis, ritenendo Conte non all’altezza.