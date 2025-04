Sacchi esalta Conte: “Ha un pregio enorme in più di Inzaghi”. E poi su McTominay e De Laurentiis…

Arrigo Sacchi ha parlato del Napoli di Antonio Conte, esaltando il suo lavoro e paragonandolo a quello di Inzaghi: le dichiarazioni con dei retroscena

Ai microfoni del Mattino, Arrigo Sacchi ha parlato a 360 gradi della lotta per lo scudetto, con il Napoli di Conte in vantaggio di 3 punti sull’Inter di Simone Inzaghi. L’ex allenatore si è concentrato proprio sulle due figure, svelando anche un retroscena particolare sul tecnico salentino. Non sono mancati anche messaggi positivi nei confronti di Scott McTominay e di Aurelio De Laurentiis.

In apertura di intervista, Sacchi si è subito concentrato sulla possibile vittoria dello scudetto da parte degli azzurri sul lavoro di Conte:

“Era un’impresa impossibile pensare di poter conquistare questo scudetto. Conte l’ha resa possibile. Credo che, a parte Antonio, nessuno pensava davvero che il Napoli potesse arrivare fino in fondo. Lui è riuscito perché non si crede un fenomeno ma che c’è solo il lavoro alla base di ogni traguardo. E quello che conta è spiegare ai propri calciatori che la promessa di un fallimento è sentirsi arrivati. Perché il successo ti porta a pensare che non devi fare molto per poter continuare a vincere, che puoi smettere di sacrificarti. E quando uno crede di essere diventato grande, lì inizia il suo tramonto”.

Sembra la rivincita del Napoli. «Può darsi che lo sia. A Berlusconi, a un certo punto, smise di chiamarlo Sua Emittenza e iniziarono a sbeffeggiarlo col nomignolo di Sua Inesistenza. Lui non riusciva a mandarlo giù. E allora diede via tutta la riserva del Milan chiamandomi. Me ne dandomi curba bianca e feltrata!».

Ironicamente, l’aggancio al Lecce alle 2.30 del mattino, nonostante gli avessero detto che aveva una ginocchiera grossa, si doveva svegliare e basta. Come De Laurentiis ha fatto.

«In effetti, De Laurentiis ha fatto più o meno la stessa cosa. Non ho mai visto i suoi cinepanettoni, ma anche quando si occupava di tutt’altro genere, sempre parava. Ha il suo carattere, ma i risultati dicono che ha ragione. Lui ha coltivato la sua competitività imprenditoriale e manageriale. E non è facile vincere a Napoli e non è facile vincere un altro scudetto a distanza di appena due anni».

Crede che ormai i giochi siano fatti?

«Mi spiace per Inzaghi ma la cattiveria e l’orgoglio che vedo nello sguardo di Spalletti non lo vedo nella sua Inter degli ultimi tempi. E poi c’è McTominay… Porca miseria: solo Antonio poteva far venir voglia di migliorarsi a uno che veniva dalla Premier, dal Manchester United».

Dice che deve incontrare De Laurentiis per avere certezze di un grande Napoli per il futuro. «Ma resta, perché mai dovrebbe andare altrove? Per me il Napoli è bellissimoe deve avere un’ambizione pazzesca per fare un altro salto in alto».

In alto al club.

Magari chiamano lei per convincerlo.

«Meglio di no. Io e Rocco Marotta quando eravamo alla Juventus, mi chiese di fargli cambiare idea perché aveva pianto a più riprese ma un calciatore che voleva a tutti i costi, lo provai, ma alla fine andò via lo stesso e non mi diede ascolto. Perché Antonio dice pure se si mette in testa una cosa non cambia idea per nulla al mondo. Però mi pare che il feeling voluto a Napoli come il Napoli ha voluto lui non credo che finirà il rapporto così presto».

Quella di domenica scorsa è stata la giornata chiave?

«Ha detto molto. Soprattutto che il Napoli non ha paura di vincere, non ha tremato all’idea di poter allungare sull’Inter. Spero tanto che Inzaghi riesca a recuperare le energie mentali in vista della partita di Champions domani a Barcellona, ma negli ultimi tempi arrivano segnali poco incoraggianti».

Qual è stata, a suo avviso, l’arma in più di questo Napoli?

«La ricerca continua del miglioramento individuale. Una cosa che solo Conte può fare così rapidamente e in questa dimensione».

Come avrebbe reagito se le avessero venduto Gullit in inverno?

«Male. Ma chi sta vincendo pure senza Van Basten, infortunato per sette mesi».

Il suo amico Ancelotti pare vada al Real il Brasile.

«È carino, spero proprio che non lo faccia mai».