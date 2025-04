McTominay, i numeri sono clamorosi: meglio anche di Bellingham!

I numeri clamorosi giunti fuori sulle prestazioni di McTominay vedono lo scozzese migliore anche di Bellingham, il dato

Le prestazioni messe in atto da Scott McTominay durante questa stagione, hanno sicuramente aiutato il Napoli a restare lì in alto e competere per lo Scudetto. Il classe ’96 si è subito caricato sulle spalle una piazza che proveniva da diverse delusioni e che credeva poco alla situazione invece venutasi a creare.

Ieri contro il Torino lo scozzese ha messo a segno la quinta rete consecutiva in tre partite, a dimostrazione del momento di forma straordinario. Conte adesso si gode il primato grazie al suo top player e, la società, non è da meno.

Napoli, che numeri McTominay: meglio di molti big

Con la doppietta di ieri, McTominay è arrivato a quota 11 gol stagionali, con ben 4 assist all’attivo. Il calciatore ha già superato il record della sua passata stagione, quando vestiva la maglia del Manchester United.

Il centrocampista del Napoli ha già superato il bottino di tanti big del calcio europeo come Bellingham (8 gol), Bruno Fernandes (8 gol), Foden ( 7 gol) e Yamal ( 6 gol) e altri top player. Un prolificità improvvisa spiegata chiaramente anche dalla sua tendenza agli inserimenti: lo scozzese è infatti primo centrocampista in Serie A anche per tocchi in area di rigore, 109.

L’ex United è anche il primo centrocampista all’esordio con gli azzurri ad aver raggiunto la doppia cifra. Prima di lui solo Hamsik, quando nelle annate 2009/10 e 2016/17 ha totalizzato 12 reti stagionali. McTominay nel gioco di Conte è indispensabile, in quanto capace di compiere entrambe le fasi.