Mercato Napoli, la cessione di Osimhen potrebbe sbloccare una vecchia fiamma

Corsi e ricorsi storici, il nigeriano potrebbe accendere una scintilla nelle menti del Napoli: i dettagli.

Che il Napoli faccia affidamento sui soldi incassati dalla cessione di Victor Osimhen, non è un mistero. L’attaccante nigeriano è protagonista di una stagione straordinaria con la maglia del Galatasaray. 30 gol e 7 assist in 35 partite tra campionato e coppa turca ed Europa League sono un bottino notevole, che mette in mostra Osimhen in vista della sessione estiva di mercato.

Saranno 75 i milioni che il Napoli incasserà dalla cessione del nigeriano. Soldi che la dirigenza azzurra ha intenzione di reinvestire per rinforzare la rosa in vista di una stagione che vedrà senza dubbio un aumento degli impegni per il Napoli.

Tanti i nomi che stanno girando intorno al Napoli nelle ultime settimane. E tra quelli in entrata e quelli in uscita, ce n’è uno che potrebbe tornare in auge, proprio in virtù della cessione di Osimhen e dell’introito che essa porterebbe nelle casse del club partenopeo.

Napoli, ipotesi Openda: la situazione

Si tratta di Lois Openda, attaccante belga classe 2000 del Lipsia. Con 13 gol e 11 assist in in 41 partite tra Bundesliga, Coppa di Germanie e Champions League, Openda è senza dubbio uno dei protagonisti della stagione del Lipsia, che al momento è in lotta per un posto nella prossima Champions League.

Il Napoli aveva già messo gli occhi su di lui. Era l’estate del 2023 e, subito dopo la vittoria dello scudetto, sembrava che proprio Victor Osimhen potesse lasciare Napoli. La dirigenza azzurra mise nel mirino Openda, che poi si trasferì al Lipsia per 40 milioni di euro dal Lens.

Quello che potrebbe accadere è un intreccio con gli stessi nomi al centro. Nelle ultime ore era emersa qualche voce secondo cui Openda avrebbe lasciato il Lipsia a fine stagione. Voci spente sul nascere dallo stesso club, che ha fatto sapere che l’attaccante belga non dovrebbe partire a meno di offerte notevoli, intorno ai 70 milioni di euro. E allora ecco che il Napoli potrebbe approfittarne, chiudendo un cerchio aperto due estati fa.

È chiaro, si tratta solo di ipotesi, ma la connazionalità con Romelu Lukaku potrebbe incentivare l’idea, oltre ovviamente ad un accordo economico sostanzioso sia per il Lipsia che per Openda stesso.