Napoli, notizia terribile: “Stagione finita”. Tegola pesantissima per Conte

Pessime notizie per il Napoli in vista di questo rush finale della stagione: un giocatore potrebbe aver finito prima del tempo il suo campionato

Una terribile tegola per il Napoli di Conte in vista della volata finale per lo scudetto. Gli azzurri sono primi in classifica con 3 punti di vantaggio sull’Inter, ma con ancora 4 giornate da disputare. Turni nei quali potrebbe non esserci più un titolarissimo, che avrebbe finito prima del tempo la sua stagione.

Notizia pessima per i partenopei, che non potranno commettere errori nelle prossime 4 partite. Se l’Inter dovesse vincerle tutte, al Napoli basterebbero anche 3 vittorie e 1 pareggio per laurearsi campione d’Italia per la quarta volta nella propria storia. Un traguardo che dista solamente un mese, ma che dovrà essere conquistato con uno sforzo finale importante.

Napoli, Neres out fino a fine stagione? Le indiscrezioni spaventano

Un finale di stagione che potrebbe non vedere più in campo David Neres. Secondo quanto riferito da Tuttosport, infatti, non solo Juan Jesus sarebbe fuori fino al termine del campionato. Anche l’attaccante brasiliano rischia seriamente di non recuperare neanche per le sfide contro Parma e Cagliari.

Il 28enne si è lesionato il soleo nel corso dell’allenamento precedente alla gara con il Monza e le prime ipotesi lo hanno pronosticato nuovamente in campo per la penultima partita di Serie A con il Parma o per l’ultimissima con il Cagliari. Ma le sensazioni sono più negative con il passare dei giorni e starebbe crescendo sempre più la sensazione che il numero 7 si rivedrà direttamente nei campi di Dimaro.

Una pessima notizia alla quale il Napoli dovrà sopperire cercando di portare a casa più punti possibili già nelle prossime gare, quelle in cui l’assenza di Neres era prevista. La trasferta di Lecce sarà quella più ostica nel calendario azzurro, con la grossa chance di portarsi momentaneamente a +6 in attesa che l’Inter scenda in campo contro il Verona.