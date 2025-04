Napoli, il dato sullo Scudetto fa sognare: accade da 14 anni!

Il dato impressionante arrivato sulla vittoria dello Scudetto fa sognare il Napoli e i suoi tifosi, ecco cosa riguarda

Con la straordinaria vittoria contro il Torino, il Napoli ha avuto modo di staccare a tre punti di distacco l’Inter, ora costretta ad inseguire i partenopei. A 4 match dal termine del campionato, gli azzurri di Antonio Conte dovranno vedersela con alcune squadre insidiose che si trovano in piena lotta salvezza, partite in cui il Napoli spesso ha riscontrato difficoltà.

Dopo la passata stagione era impensabile tornare a lottare così presto per il titolo, ma con Conte in panchina la squadra ha subito la giusta scossa per sorprendere nuovamente l’intero campionato.

Napoli, i pianeti si allineano: il dato emerso

La prima posizione in classifica fa sognare i tifosi che ieri, al termine del match, hanno fatto respirare al ‘Maradona‘ un clima simile alla cavalcata di Spalletti. Il dato giunto fuori però alimenta ancor di più il sogno del pubblico azzurro e della squadra.

C’è una statistica che accenderà sicuramente entusiasmo (e forse un po’ di scaramanzia) nei tifosi del Napoli: negli ultimi 14 anni chi si trovava in testa alla 34esima giornata, ha poi sempre vinto il campionato.

Per trovare una squadra che ha perso il campionato nonostante la vetta della classifica mantenuta al termine delle 34esima giornata bisogna andare indietro al 2009/2010, con la Roma che perse la vetta nella giornata successiva perdendo in casa contro la Sampdoria. Quell’anno segnò poi lo storico triplete dell’Inter, stesso obiettivo sfumato quest’anno proprio per “colpa” del Napoli (con collaborazione del Milan)

Conte però conosce bene questi “giochetti” e chiama l’attenzione partita dopo partita, con gli ultimi quattro passi da affrontare per laurearsi campioni. C’è solo da superare gli ultimi ostacoli per poter celebrare un altro tricolore.