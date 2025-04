Napoli, come stanno Anguissa, Lobotka e Raspadori: le condizioni in vista del Lecce

Napoli, quali sono le condizioni di Anguissa, Lobotka e Raspadori? Spuntano novità sullo status dei tre calciatori in vista della partita con il Lecce

Filtrano le prime informazioni sulle condizioni di Frank Anguissa, Stanislav Lobotka e Giacomo Raspadori dopo la partita con il Torino di domenica scorsa. I tre azzurri non sono usciti nelle migliori condizioni dal match contro i granata e Antonio Conte spera di riaverli a disposizione per la delicatissima sfida di Lecce. Una gara che potrebbe diventare decisiva per la corsa scudetto.

I salentini sono a caccia di punti salvezza pesantissimi e sono l’unica delle squadre che dovrà affrontare il Napoli ancora con un obiettivo così in bilico. Parma e Cagliari, infatti, potrebbero già essere matematicamente salve per quando incroceranno gli azzurri, cioè alla penultima e ultima giornata di Serie A. Ecco perché l’incontro al Via del Mare si arricchisce di un peso specifico importante e avere più giocatori a disposizione sarà importante.

Da Lobotka e Anguissa a Raspadori: le condizioni in casa Napoli

Si parte da chi dei tre è sicuramente quello che recupererà per la sfida contro il Lecce: Jack Raspadori. L’attaccante è stato colpito da qualche linea di febbre prima del Torino, ma contro i granata è persino entrato in campo. Nessun dubbio sul suo rientro per la trasferta salentina, con Conte che potrà quindi contare su un’alternativa importante, anche per un eventuale cambio modulo dati gli infortuni di Neres e di Buongiorno.

Speranze altissime anche per Lobokta, che sembrerebbe essere uscito dal campo del Maradona semplicemente per affaticamento. Nulla che faccia preoccupare e che non possa essere recuperato in vista di sabato prossimo. Lo slovacco guiderà ancora una volta il centrocampo azzurro.

Più delicata la situazione di Anguissa, che ha ricevuto una forte botta all’anca. Anche il camerunense dovrebbe essere serenamente a disposizione di Conte per il Lecce, ma andrà monitorata meglio la sua situazione in questi giorni a Castel Volturno. Potrebbero esserci più dubbi su una sua titolarità, pronti Billing o Gilmour per partire dal primo minuto in caso di necessità.