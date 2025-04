Napoli al comando della Serie A, la reazione di De Laurentiis è stata chiara: cosa è successo

La vittoria del Napoli contro il Torino permette agli azzurri di godere della vetta solitaria. Intanto, sono emersi dettagli sulla reazione del patron azzurro.

Dopo la caduta dell‘Inter contro la Roma a San Siro, c’era moltissima attesa per la sfida tra Napoli e Torino. Gli azzurri avevano una ghiottissima chance a disposizione: conquistare la vetta solitaria a quattro giornate dal termine del campionato. Antonio Conte lo sapeva, motivo per il quale non avrebbe accettato cali di concentrazione. La vittoria è arrivata, ma dopo il triplice fischio anche la reazione del presidente Aurelio De Laurentiis è stata chiara.

De Laurentiis si gode il successo dalle Maldive: la sua reazione

Il Napoli ottiene un successo determinante in chiave Scudetto. La vittoria contro il Torino pesa come un macigno, vista l’attuale classifica che vede gli azzurri al primo posto con tre lunghezze di vantaggio sull’Inter. Al Maradona c’era il pubblico delle grandi occasioni, anche se era assente un protagonista indiscusso: il presidente Aurelio De Laurentiis.

Il patron azzurro è infatti in vacanza alle Maldive, ma non ha mai smesso di seguire e supportare la propria squadra. Come riportato da “La Gazzetta dello Sport” la vacanza è stata messa in pausa per almeno novanta minuti, dando proprietà e spazio solo alla sfida tra Napoli e Torino. Il numero uno del club azzurro non ha potuto che applaudire Conte e i suoi ragazzi, i quali potrebbero consegnarli il quarto Scudetto dopo quello ottenuto nel 2023.

Non è stato possibile “assistere” visivamente alla reazione del presidente De Laurentiis, ma il tweet dopo il triplice fischio è stato chiarissimo. Il patron è sempre vicino alla squadra e sarà pronto a gioire in caso di traguardo storico nelle prossime settimane.