Inter-Roma, La Gazzetta non ci sta e attacca: “Fabbri vede altro”: l’analisi è durissima!

Inter-Roma è stata la partita che potrebbe indirizzare lo Scudetto verso Napoli. A San Siro, però, c’è stato un episodio che continua a far discutere.

La Serie A sta per volgere al termine, ma i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. Ad esempio, ieri, c’è stata la sconfitta dell’Inter a San Siro contro la Roma, con conseguente perdita del primo posto in classifica da parte dei nerazzurri. Quest’ultimi, vivono un momento tutt’altro che semplice, ma durante la partita di ieri c’è stato un avvenimento sorprendente che ha già fatto il giro del web e non solo.

Contatto Bisseck-N’Dicka, La Gazzetta distrugge Fabbri

Inter-Roma rischia di entrare nella storia del calcio italiano. La sconfitta dei nerazzurri a San Siro potrebbe aver consegnato lo Scudetto a Napoli, il quale ora è al primo posto con ben tre punti di vantaggio. I ragazzi di Simone Inzaghi vivono un periodo molto buio, ma il ko contro i giallorossi continua a far discutere.

In modo particolare, al centro della bufera ci sarebbe il contatto “dubbio” in area di rigore tra Bisseck e N’Dicka. Da diverse immagini è stata evidenziata la trattenuta del giocatore della Roma, il quale ha impedito al nerazzurro di finire sul pallone. A tal proposito, la moviola de “La Gazzetta dello Sport” ha distrutto l’arbitro Fabbri e i suoi assistenti alimentando ancor più dubbi. Di seguito l’analisi.