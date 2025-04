Da Buongiorno ad Anguissa passando per Lobotka: la situazione spaventa Conte e il Napoli!

In casa Napoli c’è molta preoccupazione dopo quanto accaduto ieri al Maradona. La situazione potrebbe essere più delicata che mai.

Il Napoli vince e convince contro il Torino al Maradona. La vittoria per 2-0 contro i granata ha permesso agli azzurri di godere della vetta solitaria, anche se sono arrivate diverse note dolenti. Quest’ultime, son rappresentate ancor dagli infortuni, i quali hanno “tormentato” la squadra durante la stagione. Al momento, la situazione è tutt’altro che semplice, ancor più a causa dei problemi fisici accusati da alcuni big durante la partita di ieri.

Emergenza in casa Napoli, le condizioni di Buongiorno e non solo

La vittoria contro il Torino avvicina il Napoli al quarto Scudetto. La storia sta per essere scritta (nuovamente), ma prima bisognerà fare i conti con la cosiddetta “sfortuna”. Infatti, in casa azzurra potrebbe aprirsi una nuova e propria “emergenza infortunati” dopo quanto accaduto ieri sul rettangolo verde.

Nel corso del match contro i granata, ben tre azzurri hanno accusato alcuni problemi fisici che preoccupano e non poco Antonio Conte. I calciatori in questione sono: Alessandro Buongiorno, Frank Zambo Anguissa e Stanislav Lobotka, con il primo che preoccupa più di tutti.

In ordine cronologico, il difensore italiano potrebbe rappresentare il “problema” principale. Come riportato da “Il Mattino” l’ex Torino aveva già saltato le ultime uscite a causa di un problema di natura muscolare, motivo per il quale le sue condizioni non erano al massimo. L’emergenza nata dall’influenza di Raspadori ha costretto Conte a “forzare” la mano inserendo il centrale nell’undici titolare. Tutto ciò potrebbe aver causato un infortunio di natura muscolare, il quale verrà valutato nelle prossime ore. Il tecnico attende di capire se a Lecce avrà a disposizione uno dei suoi uomini migliori.

Lobotka e Anguissa, allarme rientrato già rientrato?

Alessandro Buongiorno, come già detto, non è stato l’unico big a lasciare anzitempo il campo nel match contro il Torino. Infatti, anche Anguissa e Lobotka hanno accusato alcuni problemi fisici nel corso della partita. Sempre secondo il quotidiano sopracitato, per i due giocatori non dovrebbe trattarsi di infortuni “seri”.

Il camerunese ha subito un botta al fianco a causa di uno scontro con Ilic, mentre per lo slovacco c’è un pizzico di preoccupazione dopo il fastidio accusato. Antonio Conte spera di riavere al più presto i suoi uomini a disposizione, ancor più a causa dell’importanza delle prossime uscite. Da quest’ultime passerà il futuro del Napoli e non solo.