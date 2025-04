Conte e il “patto” Scudetto con la squadra: è successo a Castel Volturno!

Il Napoli creda ciecamente nella vittoria dello Scudetto. All’interno dello spogliatoio azzurro sarebbe nato un patto tra Conte e la squadra.

Il cammino del Napoli è stato fin qui incredibile. L’avvento di Antonio Conte ha ridato al Napoli un vero e proprio DNA vincente, con il tecnico che ha sempre provato a superarsi. Dopo un’annata totalmente da dimenticare, il club ha deciso di investire proprio sull’allenatore italiano, ormai uno dei più vincenti in assoluto. Infatti, si sapeva che Conte sarebbe iniziato un nuovo progetto, ma forse nessuno si sarebbe aspettato il risultato attuale. I partenopei guidano la classifica della Serie A sole quattro giornate dal termine.

Patto Scudetto in casa Napoli: l’idea “inedita” di Conte

La missione di Antonio Conte a Napoli era chiara: riportare la squadra in Europa. L’ultima stagione è stata a dir poco orribile, motivo per il quale il presidente De Laurentiis ha scelto di ripartire da un “vincente”. Tale obiettivo è apparso fin da subito alla portata della squadra, la quale ha lanciato segnali incoraggianti.

Con il passare delle settimane, però, è maturata una certa convinzione all’interno dello spogliatoio di Castel Volturno. Come riportato da “Il Mattino” Antonio Conte ha dovuto fare i conti con tante situazioni complesse: gli infortuni, la cessione di Kvaratskhelia e tanto altro, ma la squadra non ha mai mollato.

A quel punto, infatti, sarebbe nato una sorta di patto Scudetto tra la squadra e il tecnico. Quest’ultimo, una volta apprese le qualità del gruppo, ha iniziato a lavorare sulla testa dei protagonisti in modo tale da scaricare ansie e possibili problematiche. Infatti, il lavoro svolto a Castel Volturno non è solo legato alla tattica o alla tecnica, ma è un qualcosa di molto più ampio che potrebbe permettere agli azzurri di trionfare ancora in Italia.

Conte e il suo DNA vincente: traguardo storico a Napoli

Antonio Conte ha ormai un’etichetta nota. L’ex calciatore è uno dei migliori allenatori italiani in circolazione. Il calcio proposto non sarà di certo spettacolare, ma una cosa è certa: l’atteggiamento e il DNA sono i punti principali da cui ripartire, sempre. Infatti, l’anima del Napoli rispecchia a pieno il proprio allenatore. La squadra lotta, resiste e punisce quando si presente l’occasione adatta.

Non a caso, dopo 34 giornate di Serie A, i punti conquistati dal Napoli sono 74. Un traguardo importantissimo, ma quasi impensabile ad inizio stagione. Ora, però, serve l’ultimo sprint per regalare alla città l’ennesima gioia, forse la più inattesa di sempre.