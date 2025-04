Buffon senza dubbi: “Napoli, lo scudetto non è già vinto. Vi spiego perché”

Gianluigi Buffon ha parlato a margine dell’evento Inside The Sport e ha toccato anche il tema Scudetto con Napoli e Inter assolute protagoniste: le dichiarazioni

Lo storico ex portiere della Juventus, che di vittorie se ne intende, tra i numerosi temi affrontati nel corso dell’evento Inside The Sport, si è soffermato anche sulla corsa scudetto. Il Napoli è ora padrone del proprio destino, con 3 punti di vantaggio sull’Inter a 4 giornate dalla fine.

Un distacco che non dovrà essere sprecato dagli azzurri, che sanno di aver ottenuto un margine importante. Nulla è ancora scritto, ma il calendario aiuta sicuramente la squadra di Conte. Le sfide contro Lecce, Genoa, Parma e Cagliari non sono affatto impossibili da affrontare e Lukaku e compagni dovranno proseguire nell’ottimo periodo di forma iniziato già da qualche settimana.

Durante un intervento ai microfoni di Tutto Mercato Web, l’ex portiere e oggi collaboratore di Luciano Spalletti per la Nazionale italiana, ha detto la sua sul rush finale per lo scudetto, con un focus dopo la giornata di ieri:

“Se ieri si è deciso già il campionato? No, anche se c’è stato un passo importante. Si decide lungo tutto l’anno, in questo percorso ci sono momenti in cui ti accorgi di aver buttato via qualcosa e dilapidato delle occasioni. Questo però non devo dirlo io, lo sapranno all’Inter e al Napoli. Per una che vincerà, l’altra avrà per forza un rimpianto”.