Billing: “Al Napoli tutti sanno cosa fare. Scudetto? Ci aspettano quattro finali”, poi il siparietto su McTominay

Il calciatore del Napoli, Philip Billing, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Radio CRC al termine di Napoli-Torino.

Il Napoli ha sconfitto il Torino al Maradona conquistando così il primo posto solitario in classifica. Gli azzurri continuano il proprio percorso di crescita, proprio come sta accadendo a Philip Billing. Quest’ultimo, anche contro i granata ha dimostrato il proprio potenziale aiutando e non poco la squadra. Dopo il triplice fischio, lo stesso giocatore ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti.

Billing: “Dobbiamo pensare alle prossime e conquistare punti”

