Avete visto cosa ha fatto Mazzocchi? Il gesto durante Napoli-Torino – VIDEO

Pasquale Mazzocchi protagonista durante Napoli-Torino: il gesto del terzino napoletano non è passato inosservato ai tifosi presenti allo stadio

Le chance di vincere lo scudetto stanno accendendo i tifosi del Napoli, che sperano di poter esultare entro il prossimo mese. Il 25 maggio si concluderà la nostra Serie A e per allora sapremo se i partenopei saranno riusciti a vincere il quarto titolo della propria storia, oppure se ce l’avrà fatta l’Inter. L’ultima, ipotesi, ancora plausibile, sarà quella dello spareggio.

In un finale di stagione così concitato, è fondamentale l’apporto di tutti. Tra i grandi protagonisti, pur non in campo, c’è stato anche Pasquale Mazzocchi. Il terzino napoletano, che di recente si è raccontato in un’intervista, vive il sogno come un tifoso. Potrebbe diventare uno dei pochissimi calciatori nati a Napoli, a vincere lo Scudetto in maglia azzurra.

Mazzocchi, la carica dalla panchina: il gesto durante Napoli-Torino

Attraverso un video pubblicato da una tifosa sul proprio account TikTok, si può chiaramente notare come Pasquale Mazzocchi stia vivendo con una tensione positiva questo finale di stagione.

Il terzino viene ripreso mentre si trova fuori dalla panchina, in piena area tecnica, distante pochissimi metri da Antonio Conte. L’azzurro dà chiare indicazioni e si muove quasi come il suo allenatore, diventando di fatti un collaboratore aggiunto. Tantissima grinta e voglia di vedere i suoi compagni trionfare. Uno spirito di sacrificio e di squadra splendido, che potrebbe diventare la chiave per riuscire a vincere realmente al termine di questa stagione magica.