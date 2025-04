Sold out e non solo, due ospiti super al Maradona per Napoli-Torino: di chi si tratta

Grande attesa in casa Napoli per la sfida di questa sera contro il Torino: previsto il pubblico delle grandi occasioni allo stadio Diego Armando Maradona.

Una domenica che potrebbe condizionare e non di poco la corsa Scudetto tra il Napoli e l’Inter. La squadra azzurra, ora, è a pari punti con quella nerazzurra (71 punti, ndr) e in queste ultime cinque partite gli uomini di Antonio Conte sono chiamati a capitalizzare il massimo possibile, anche a fronte di un calendario – ovviamente solo sulla carta – più comodo rispetto a quello dell’Inter, che dovrà però giocare (almeno) le due semifinali di UEFA Champions League contro il Barcellona.

In queste ultimissime ore, però, una notizia sta tenendo con il fiato sospeso i tifosi del Napoli, così come lo stesso Conte: Giacomo Raspadori ha accusato un attacco febbrile, che lo mette dunque in dubbio in vista della sfida di questa sera contro il Torino (clicca qui per tutte le ultime novità). In attesa di capirne di più in merito alle condizioni del numero 81 azzurro, gli azzurri possono in ogni caso contare sull’affetto dei propri tifosi: al Diego Armando Maradona, infatti, ci sarà un altro sold out, l’ennesimo di questa stagione in cui i partenopei sono tornati a sognare in grande.

Verso Napoli-Torino: il Cholo Simeone e Krol ospiti al Maradona

In queste ore, è annunciata la presenza di due ospiti davvero speciali che saranno, con ogni probabilità, sugli spalti del Diego Armando Maradona per assistere alla sfida tra il Napoli e il Torino.

Secondo quanto si apprende da La Repubblica, infatti, ci saranno a Fuorigrotta anche il Cholo Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid e padre dell’attaccante della SSC Napoli, Giovanni, e un grande ex azzurro come Ruud Krol. Un colpo d’occhio davvero importante quello del Maradona, pronto a spingere i propri beniamini verso un sogno che sta facendo impazzire un’intera città e un intero popolo.