ULTIM’ORA – Ancora guai per Conte: “Titolarissimo a rischio per Napoli-Torino”

Antonio Conte potrebbe fare a meno di un’altra pedina importante in vista della sfida di questa sera tra il suo Napoli e il Torino.

Mancano poche ore al fischio d’inizio della sfida tra il Napoli e il Torino (il fischio d’inizio è in programma per questa sera alle ore 20:45, allo stadio Diego Armando Maradona). Una tappa che può rivelarsi fondamentale per i sogni Scudetto del Napoli, in attesa anche di quello che sarà tra Inter e Roma nel pomeriggio.

In questi minuti, arriva una notizia che però rischia di complicare i piani degli azzurri, che dovranno già fare a meno di David Neres, Alessandro Buongiorno e Juan Jesus per infortunio. Contro il Torino, potrebbe esserci un’altra assenza pesante in attacco.

News SSC Napoli, febbre per Raspadori: è in dubbio

Giacomo Raspadori è in forte dubbio per la sfida tra il suo Napoli e il Torino di questa sera: a lanciare l’ultim’ora è Sky Sport, che parla di febbre per l’attaccante numero 81 degli azzurri.

Di seguito, quanto riportato dal portale del giornalista Sky Gianluca Di Marzio:

“Giacomo Raspadori ha la febbre ed è dunque a forte rischio per la sfida contro il Torino. Se non dovesse farcela, il Napoli di Antonio Conte dovrebbe abbandonare il 4-4-2 con l’ex Sassuolo seconda punta insieme a Lukaku, per abbracciare nuovamente il 4-3-3 alzando Leonardo Spinazzola nel tridente offensivo”.

Una notizia davvero pesante per Antonio Conte, che si affaccia a una sfida potenzialmente decisiva per la lotta della vittoria del campionato di Serie A cono un’altra assenza, l’ennesima, che rischia di complicare i piani, oltre che i sogni di gloria, della compagine azzurra.

Napoli – Torino, le probabili formazioni dopo il dubbio Raspadori

In questi minuti, dunque, la sensazione è che il Napoli debba fare a meno di Giacomo Raspadori, che sarebbe sceso sicuramente in campo insieme a Romelu Lukaku. Tuttavia, l’attacco febbrile del numero 81 potrebbe ridisegnare le mosse di Antonio Conte, in attesa di ulteriori notizie che dovrebbero arrivare nel pomeriggio.

In stand by, per ora, il 4-4-2 che prevedeva anche l’utilizzo di Scott McTominay alto a sinistra. Prende sempre più corpo, a questo punto, la formazione di seguito indicata: