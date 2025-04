Sogno Scudetto nelle mani del Napoli, un dato fa ben sperare: “Non accadeva da 13 anni”

Il Napoli, in caso di vittoria questa sera contro il Torino, potrebbe mettere concretamente nel mirino il sogno Scudetto: c’è un dato che certifica l’occasione super.

La sconfitta dell’Inter contro la Roma ha fatto scattare già l’entusiasmo in casa Napoli: in caso di vittoria (o anche di pareggio) questa sera contro il Torino, la squadra di Antonio Conte staccherebbe in classifica la compagine nerazzurra. Certo, riuscire eventualmente a portare a casa i tre punti darebbe un segnale davvero fortissimo all’Inter e a tutto il campionato di Serie A da parte della squadra partenopea, che ora ha il suo destino nelle proprie mani.

La speranza è che la squadra allenata dall’ex Commissario Tecnico della Nazionale riesca a lasciarsi alle spalle anche le mille difficoltà dettate anche dalla situazione indisponibili, con la speranza che entro stasera rientri l’allarme per il febbricitante Giacomo Raspadori (clicca qui per tutte le ultime novità). Anche perché ora il Napoli è chiamato a capitalizzare un momento molto complicato da parte dell’Inter, che incassa una terza sconfitta di fila – tra Serie A e Coppa Italia – che, così come ammesso dallo stesso Simone Inzaghi nel post partita, fa male.

Terza sconfitta di fila senza fare gol per l’Inter: non accadeva da 13 anni

L’Inter anche quest’oggi è uscita sconfitta ed è il terzo risultato negativo di fila senza neanche segnare un gol: un record, in negativo, che in casa nerazzurra non si verificava da ben tredici anni.

Questo dato certifica la crisi di una squadra, quella allenata da Simone Inzaghi, che da questa sera rischia di dover rincorrere il Napoli in classifica, a patto che quest’ultimo non perda contro il Torino (il fischio d’inizio della sfida è in programma allo stadio Diego Armando Maradona, alle ore 20:45 di quest’oggi). Ma per mettere le mani sullo Scudetto, il Napoli deve assolutamente approfittare di questo momento di difficoltà da parte dell’Inter.

Ultimissime news SSC Napoli, le ultime in vista del match contro il Torino

Un’occasione davvero super per il Napoli, che questa sera potrebbe mandare un messaggio molto forte in ottica campionato, con la squadra di Antonio Conte che ora ha tra le proprie mani il destino di questa annata.

Ai nastri di partenza dell’annata ora in corso sembrava davvero molto complicato poter ipotizzare anche solo di concorrere per la vittoria del campionato, ma quest’oggi il Napoli ha davanti a sé una possibilità da non fallire a ogni costo.