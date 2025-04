Rientro in extremis per il Napoli, Conte cambia tutto: la decisione inedita

Manca sempre meno alla prossima sfida tra Napoli e Torino. Intanto, è emersa una decisone inedita presa da Antonio Conte.

Il Napoli si appresta a sfidare il Torino alle ore 20.45. Il match che andrà in scena al Maradona avrà un’importanza cruciale, ancor più dopo la sconfitta dell’Inter contro la Roma. Nonostante le assenze, gli azzurri sanno di non poter sbagliare. Intanto, però, Antonio Conte starebbe per attuare una decisione del tutto inedita. L’allenatore azzurro è deciso a cambiare tutto in vista della delicatissima partita.

Torna titolare Buongiorno: la scelta inedita di Conte

La situazione in casa Napoli è molto delicata. Nonostante la ghiotta chance a disposizione dopo la sconfitta dell’Inter, gli azzurri di mister Conte son costretti a fare i conti con delle assenze importanti. Oltre all’infortunio David Neres, anche Giacomo Raspadori rischia di finire ai box a causa di un’influenza.

A tal proposito, negli ultimi minuti, sarebbero emersi dettagli importanti sulle possibili scelte del tecnico. Infatti, Nicolò Schira tramite il proprio profilo “X” avrebbe anticipato la decisione dell’allenatore partenopeo. Di seguito il commento del giornalista.

Nel Napoli rientra Alessandro Buongiorno; mentre Jack Raspadori verso il forfait a causa del forte attacco influenzale. Al suo posto avanzato Leonardo Spinazzola in attacco.