LIVE – Napoli-Torino, attesa per le ufficiali: sorpresa sui dubbi Raspadori e Buongiorno

Cresce l’attesa per il fischio d’inizio della sfida tra il Napoli e il Torino: segui con noi la diretta testuale della sfida valida per la giornata numero trentaquattro del campionato di Serie A.

Una serata davvero molto importante per il campionato del Napoli. Dopo la vittoria della Roma contro l’Inter, gli azzurri hanno dalla propria la possibilità di allungare di almeno un punto sui nerazzurri, ma in caso di vittoria il divario arriverebbe addirittura a tre lunghezze di distacco. Un’occasione davvero super per la squadra partenopea, che ora dovrà però pensare soltanto a battere il Torino che, senz’altro, non vorrà sfigurare nella cornice del Diego Armando Maradona, che si preannuncia come quella delle grandi occasioni.

Ennesimo sold out stagionale per l’impianto di Fuorigrotta, dove i cuori azzurri daranno tutto il loro supporto ai propri beniamini, ora padroni del destino e di un sogno che, soltanto ai nastri di partenza della stagione ora in corso, sembrava davvero complicato anche solo da ipotizzare. Ora, però, la possibilità di potersi regalare una grande gioia è alla partita: serve, anzitutto, partire con i tre punti di stasera, per poi eventualmente continuare anche nelle altre partite che restano da qui alla fine del campionato di Serie A.

Napoli-Torino, il LIVE testuale del match

Il fischio d’inizio del match tra il Napoli e il Torino è previsto per le ore 20:45.

Formazioni Napoli-Torino, le ultimissime sulle probabili scelte

Tutti gli occhi nel pre partita sono puntati sulle scelte possibili da parte di Antonio Conte e Paolo Vanoli, rispettivamente per Napoli e Torino.

Molti gli interrogativi in casa Napoli, a partire dal febbricitante Giacomo Raspadori: quest’ultimo ha accusato uno stato febbrile nelle ultime ore, anche se da Sky viene lasciata aperta la porta a una possibile titolarità dell’attaccante numero 81. Potrebbe rivedersi in campo dal primo minuto, a sorpresa, anche Alessandro Buongiorno, out per un problema muscolare in occasione delle ultime partite. Di seguito, le probabili scelte in attesa di quelle ufficiali: