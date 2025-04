Serie A, la Roma passa contro l’Inter: occasione superlativa per il Napoli

Cala il sipario sul big match del pomeriggio tra l’Inter e Roma: il risultato ha delle ripercussioni importanti anche sulla classifica del Napoli, atteso questa sera dal match contro il Torino.

Come se non bastasse, ora l’incrocio tra il Napoli e il Torino di questa sera allo stadio Diego Armando Maradona (il fischio d’inizio è in programma per le ore 20:45, ndr) assume un significato ancor più forte. Il tutto grazie a quanto accaduto in questi istanti allo stadio San Siro, dove Inter e Roma si sono affrontate nel big match della giornata numero trentaquattro del campionato di Serie A. Il risultato di 1-0 premia la squadra giallorossa: una vera e propria prova di forza da parte della squadra allenata di Claudio Ranieri, che si è resa protagonista di una prestazione davvero molto importante.

Apparsa ancora in affanno, invece, l’Inter, che ora rischia di veder sfilare il Napoli in classifica: in caso di vittoria, nella partita di questa sera, della squadra allenata da Antonio Conte contro il Torino, i partenopei allungherebbero in classifica e manderebbero un segnale davvero forte ai nerazzurri e a tutto il campionato: un’occasione davvero super per il Napoli, che per sognare ancora di più deve non fallire l’obiettivo della vittoria in serata contro la compagine piemontese.

Serie A, Inter-Roma 0-1: che opportunità per il Napoli

Il Napoli ora ha un’occasione più che ghiotta per staccare l’Inter in classifica, quando mancano ormai pochissime partite da qui alla fine del campionato di Serie A.

La squadra allenata da Simone Inzaghi, infatti, è uscita sconfitta per 1-0, con la Roma che si è portata a casa il bottino pieno dallo stadio San Siro grazie alla rete di Matias Soulé. In generale, la squadra capitolina è apparsa molto sul pezzo, mentre l’Inter sembra aver accusato in modo particolare il gol siglato dall’argentino ex Frosinone, oltre che un periodo di forma psico – fisico non tra i più esaltanti.

Napoli sogna ancora di più: serve ora la vittoria contro il Torino

La premessa è tra quelle più floride: la vittoria della Roma in campo dell’Inter regala uno scenario davvero fantastico per il Napoli e per Antonio Conte.

Servirà, però, una vittoria contro il Torino per staccare i nerazzurri in classifica e porre le basi a un possibile finale di stagione davvero suggestivo per tutti i tifosi di fede azzurra.