Napoli-Torino, Conte sorprende tutti: le formazioni ufficiali del match

Manca pochissimo al calcio d’inizio della sfida tra Napoli e Torino. Di seguito le formazioni ufficiali del match.

Il match tra Napoli e Torino sta per iniziare, ma l’attesa continua ad essere incredibile. La posta in palio è altissima, Antonio Conte lo sa e non ha alcuna intenzione di commettere errori. Dopo una settimana di lavoro e tante assenze, il tecnico azzurro ha sciolto le riserve sulla formazione titolare. Di seguito l’undici che scenderà in campo dal primo minuto.

Le formazioni ufficiali di Napoli-Torino

Antonio Conte ha sciolto le riserve sulla formazione titolare. Da pochissimi minuti, la società azzurra ha svelato l’undici scelto dal tecnico per la formazione contro il Torino. C’era molto attesa da parte dei tifosi a causa dell’assenza di David Neres e le condizioni “precarie” di Giacomo Raspadori. Di seguito gli schieramenti ufficiali delle due squadre.

NAPOLI (4-2-3-1) Meret, Buongiorno, Rrahmani, Olivera, Di Lorenzo, McTominay, Lobotka, Anguissa, Spinazzola, Lukaku, Politano. ALL: Conte.

TORINO (4-3-2-1) Savic, Masina, Maripan, Coco, Pedersen, Biraghi, Casadei, Ricci, Linetty, Elmas, Adams. ALL. Vanoli.