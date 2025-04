Napoli-Torino, Conte prepara un altro cambio di formazione: nuovo modulo!

Antonio Conte potrebbe vedersi costretto a cambiare nuovamente la formazione a pochissime ore dalla sfida di questa sera tra il suo Napoli e il Torino.

Manca sempre meno al fischio d’inizio della sfida tra il Napoli e il Torino, valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A. Tutta la città ormai crede nel sogno Scudetto e la situazione in classifica (in attesa di capire quale sarà il risultato finale di Inter – Roma di questo pomeriggio) impone di crederci da qui alla fine. Tuttavia, l’imprevisto in casa azzurra è all’ordine del giorno, così come dimostrato dall’attacco febbrile che vede come vittima Giacomo Raspadori (clicca qui per le ultime).

Quest’ultimo avrebbe giocato sicuramente dal primo minuto al fianco di Romelu Lukaku, ma l’ex Sassuolo ora rischia di non accomodarsi nemmeno in panchina. Nel giro di poco, si avranno notizie più certe in merito alla decisione che prenderà Antonio Conte, insieme allo staff tecnico e medico, in merito al numero 81. Intanto, però, l’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana già da adesso a trovare un piano B, nel caso in cui Raspadori non dovesse farcela a rendersi disponibile per la sfida di questa sera dello stadio Diego Armando Maradona.

Ultime Napoli calcio, (nuovo) possibile cambio modulo per Conte

Sembra inevitabile, eventualmente, il cambio modulo per Antonio Conte in caso di forfait definitivo del suo attaccante, Giacomo Raspadori.

Per questo, dal 4-4-2 inizialmente ipotizzato si potrebbe passare al classico 4-3-3, con Leonardo Spinazzola che nell’eventualità sarebbe schierato nel tridente affianco a Romelu Lukaku e Matteo Politano. Ritorno alle origini anche per Scott McTominay, pronto a giocare a centrocampo insieme ai suoi compagni di reparto Frank Zambo Anguissa (in vantaggio su Billy Gilmour) e Stanislav Lobotka.

Di seguito, la probabile formazione della squadra azzurra, in attesa di ulteriori novità su Giacomo Raspadori:

News calcio Napoli, vietato sbagliare contro il Torino

Il match contro il Torino è una tappa molto importante che può tracciare una strada per il Napoli in direzione Scudetto non indifferente.

Servirà, sicuramente, un atteggiamento completamente diverso rispetto a quello visto a Monza, con gli azzurri che sono riusciti a uscirne dall’ultima trasferta con i tre punti grazie alla giocata Raspadori – McTominay (con quest’ultimo in rete, ndr). Il tutto, con un occhio a San Siro: gli azzurri, infatti, scenderanno in campo già consapevoli del risultato dell’Inter contro la Roma.