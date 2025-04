Napoli-Torino, colpo di scena Buongiorno: la reazione di Conte

Per il Napoli di Conte ci sono delle novità sul futuro di Buongiorno.

Il Napoli di Antonio Conte, di fatto, è pronto per scendere in campo nuovamente in campo. Dopo la vittoria di sabato scorso contro il Monza, infatti, gli azzurri sfideranno questa sera allo Stadio Diego Armando Maradona il Torino di Paolo Vanoli.

Per i partenopei, visto anche il match casalingo delle ore 15.00 dell’Inter contro contro la Roma, questa gara contro i granata potrebbe rappresentare una tappa fondamentale nella lotta scudetto. Proprio per questo motivo, di fatto, una novità su Alessandro Buongiorno potrebbe cambiare tutti i piani di Antonio Conte.

Napoli, ci sono novità sulle condizioni di Alessandro Buongiorno: ecco gli ultimi aggiornamenti da Castel Volturno

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo italiano ‘Tuttosport’, infatti, il difensore centrale avrebbe superato senza i problemi il test svolto nella giornata di ieri. Se Alessandro Buongiorno dovesse rispondere presente anche all’ultima sgambatura prima del match, di fatto, giocherebbe titolare.

Al contrario, invece, al fianco di Amir Rrahmani ci dovrebbe essere Mathias Olivera. Antonio Conte, almeno di ulteriori novità dell’ultim’ora, avrebbe deciso di non schierare dal primo minuto lo spagnolo Rafa Marin. Con l’ex Getafe impiegato come nuovo difensore centrale, ovviamente, a sinistra ci sarebbe Spinazzola.