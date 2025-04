L’Inter cade, Palmeri è una furia: il POST fa discutere anche i napoletani

L’Inter è uscita sconfitta dall’incontro di questo pomeriggio contro la Roma: i post del giornalista Tancredi Palmeri fanno discutere.

L’Inter cade contro la Roma e il Napoli, ora, deve rispondere. Contro il Torino, gli azzurri hanno la ghiotta occasione di allungare in classifica nei confronti dei nerazzurri, che tra Serie A e Coppa Italia hanno incassato il terzo ko di fila (clicca qui per tutti i dettagli). Uno scenario davvero super per la squadra di Antonio Conte, che questa sera scenderà in campo contro la compagine granata evidentemente consapevole di poter mandare un messaggio molto importante a tutto il campionato.

La partita è stata molto seguita, oltre che dai tifosi di Inter, Roma e Napoli, anche dai sostenitori delle squadre coinvolte nella bagarre europea, considerando la squadra giallorossa è in piena corsa. E sono già tanti i dibattiti che si stanno moltiplicando tra i vari appassionati, anche in merito a qualche episodio in particolare. Ad aver acceso la discussione di molti sono i presunti episodio da calcio di rigore su Dumfries e su Bisseck quasi sullo scadere, non ravvisato dalla direzione di gara e che sarebbe potuto valere, in caso di assegnazione e conseguente trasformazione, anche il momentaneo pareggio. A esprimersi a tal proposito è stato anche il giornalista Tancredi Palmeri, che ha scatenato anche la reazione di alcuni tifosi di fede azzurra attraverso dei post apparsi sul suo profilo X ufficiale.

Palmeri contro Fabbri: è polemica su Inter-Roma

Tancredi Palmeri a ruota libera contro l’arbitro Fabbri, che ha diretto il match di questo pomeriggio tra l’Inter e la Roma.

Di seguito, quanto scritto a tal proposito dal giornalista in questione:

“Ho visto Fabbri dare fallo contro a Dumfries per Ndicka che gli si appende ai pantaloncini in area. Sembrava Zico che prende fallo contro dopo che Gentile gli strappa la maglietta. 27 aprile 2025 io c’ero”.

In seguito, Palmeri ha anche tirato in ballo un presunto rigore su Bisseck:

“Che furto. Rigore marcio su Bisseck. Che furto”.

Prese di posizione che hanno diviso i vari tifosi e che hanno scatenato una certa reazione anche tra i tifosi del Napoli, che però ora sono già immersi nell’attesa del calcio d’inizio della sfida di questa sera tra la squadra di Antonio Conte e il Torino.