Futuro Conte, patto con De Laurentiis: l’annuncio non lascia dubbi

Il Napoli giocherà questa sera contro il Torino, ma prima bisogna registrare un patto tra Conte e De Laurentiis

Il Napoli di Antonio Conte, di fatto, è pronto per scendere di nuovo in campo. Dopo la vittoria rimediata una settimana fa contro il Monza di Alessandro Nesta, infatti, gli azzurri sono attesi dalla sfida di questa sera contro il Torino di Paolo Vanoli.

La squadra partenopea, ovviamente, è chiamata a vincere per cercare di mantenere la vetta della classifica del campionato di Serie A. Tuttavia, in attesa della gara contro il Torino, in casa Nanpoli bisogna registrare delle grosse novità che riguardano il futuro proprio di Antonio Conte.

Napoli, De Laurentiis e Conte parleranno del futuro solo al termine di questa stagione: i dettagli

Secondo quanto riportato da uno dei più importanti quotidiani italiani, ovvero ‘La Repubblica’, il tecnico salentino ed il patron Aurelio De Laurentiis hanno pattuito di parlare di futuro solo al termine di questa stagione. Basta pensare che il presidente del Napoli è ora in vacanza alle Maldive.

Questo silenzio tra Antonio Conte ed il patron partenopeo, di fatto, può solo giovare nall corsa scudetto con l’Inter. La squadra partenopea, di fatto, ha bisogno di restare il più possibile serena per affrontare queste ultime cinque finali. La prima, ovviamente, è quella di questa sera contro il Torino di Paolo Vanoli. Proprio per questa gara contro i granata, tra l’altro, bisogna segnalare diverse scelte importanti prese dallo stesso tecnico salentino.

Napoli-Monza, Antonio Conte ha deciso di compiere ben tre cambi rispetto a Monza: ecco gli ultimi aggiornamenti

Secondo diversi media, infatti, Antonio Conte dovrebbe compiere almeno tre cambi rispetto alla gara vinta sabato scorso all’U-Power Stadium contro il Monza di Alessandro Nesta. Il primo riguarda l’inserimento di Giacomo Raspadori al fianco di Romelu Lukaku. Con l’ex Sassuolo in campo dal primo minuto, dunque, il Napoli giocherà con il 4-4-2, con Scott McTominay che partirà da sinistra per poi accentrarsi e dare sostegno alla coppia d’attacco.

L’altro cambiamento, invece, ci sarà nella zona mediana. A centrocampo, infatti, Conte dovrebbe schierare Frank Anguissa al posto di Billy Gilmour. Mentre nel reparto difensivo, di fatto, dovrebbero esserci ben due cambi rispetto al Monza. Al fianco di Amir Rrahmani ci dovrebbe essere Mathias Olivera e non lo spagnolo Rafa Marin. Con lo spostamento in mezzo dell’ex calciatore del Getafe, dunque, sulla corsia sinistra dovrebbe essere schierato Leonardo Spinazzola.