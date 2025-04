Calciomercato Napoli, colpo da 20 milioni: Manna vuole chiudere

Giovanni Manna è pronto per chiudere un colpo per il Napoli.

Il Napoli è atteso da un’altra gara davvero fondamentale per le sorti di questa stagione. I partenopei, infatti, saranno di scena questa sera allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Torino di Paolo Vanoli.

Per gli uomini di Antonio Conte, al netto delle difficoltà che porta con sé la sfida contro i granata, hanno ovviamente l’obbligo di portare a casa i tre punti per cercare di mantenere il primato in classifica. Nel frattempo, però, in casa Napoli bisogna segnalare delle novità importanti anche dal punto di vista del calciomercato.

Napoli, Manna vuole Milinkovic-Savic del Torino: i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo italiano ‘Tuttosport’, infatti, Giovanni Manna ha tutta l’intenzione di prendere proprio un calciatore del Torino. Il giocatore in questione è Milinkovic-Savic. Il direttore sportivo partenopeo, tra l’altro, sa già quanto ci vorrebbe per acquisire a titolo definitivo le prestazioni dell’estremo difensore serbo.

Milinkovic-Savic, infatti, ha una clausola rescissoria di 20 milioni di euro presente nel suo contratto valida fino al 2026 (con opzione unilaterale di rinnovo in favore di Urbano Cairo. Il Napoli ha deciso di puntare fortemente sul portiere del Torino a prescindere dal futuro dello stesso Alex Meret.

Napoli, Milinkovic-Savic dovrebbe prendere il posto di Elia Caprile: ecco tutti gli ultimi aggiornamenti

Sul rinnovo dell’ex Spal, infatti, ancora non ci sono delle novità definitive. Anche se, almeno di incredibili colpi di scena, Alex Meret dovrebbe restare quasi sicuramente ancora al Napoli. L’intenzione di Giovanni Manna, di fatto, è quella di formare una grandissima coppia di portieri.

Avere come estremi difensori sia Meret che Milinkovic-Savic, di fatto, garantirebbe al Napoli una grandissima solidità tra i pali. Da sottolineare, però, che lo stesso Scuffet ha delle possibilità di restare in azzurro per ricoprire ancora il ruolo di secondo portiere. La cosa certa è che Elia Caprile dalla prossima estate non sarà più un giocatore partenopeo.

Il Cagliari, almeno secondo varie indiscrezioni di calciomercato, avrebbe infatti deciso di riscattare il cartellino dell’ex Empoli. Al Napoli, dunque, dovrebbero andare circa 8 milioni di euro. Lo stesso Elia Caprile, tra l’altro, ha espresso la sua volontà di non fare il secondo di nessuno. Con la probabilissima permanenza di Alex Meret, dunque, il suo futuro sembra essere destinato ad essere lontano dal capoluogo della Campania.