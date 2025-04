Napoli, le parole sanno d’addio: ecco l’annuncio

Il Napoli giocherà domani sera con il Torino, ma prima bisogna segnalare delle grosse novità che arrivano direttamente dal calciomercato.

Dopo aver battuto il Monza con il gol di Scott McTominay, di fatto, il Napoli di Antonio Conte è pronto a scendere di nuovo in campo. Nella serata di domani, infatti, gli azzurri saranno protagonisti della gara dello Stadio Diego Armando Maradona contro il Torino di Paolo Vanoli.

Il Napoli, ovviamente, deve assolutamente battere i granata per continuare la propria lotta scudetto. Tuttavia, in attesa della gara contro il Torino, in casa partenopea bisogna registrare alcune dichiarazioni di un giocatore che sanno d’addio.

Elia Caprile è netto: “Giocare al Maradona è stato il coronamento di un sogno”

Elia Caprile, esattamente ai microfoni ufficiali della Lega di Serie A, ha infatti parlato così:

“Mio padre è napoletano e, dunque, ho sempre vissuto la città. Giocare con la maglia del Napoli è stato davvero un sogno. Le emozioni che ho provato sono state davvero tante, visto che non ho mai nascosto la voglia di giocare allo Stadio Diego Armando Maradona”.

L’attuale portiere del Cagliari ha poi concluso il suo intervento:

“Ho coronato un sogno, giocando in uno stadio del genere. Anche se tutto è durato solo sei mesi. Ma posso dire che, a prescindere di cosa accadrà nel futuro, tutto questo resterà sempre con me”.

In molti, di fatto, hanno interpretato queste parole di Elia Caprile come una sorta di addio.

Napoli, si segue un altro vice di Alex Meret: ecco gli ultimi aggiornamenti

L’ex giocatore di Bari ed Empoli, infatti, sembra essere destinato ad essere riscatto dal Cagliari. In un’altra intervista recente, infatti, lo stesso Elia Caprile ha affermato che non ha la minima intenzione di fare il secondo di qualcuno. Il Napoli, invece, sembra aver deciso di rinnovare il contratto di Alex Meret.

Basta pensare che lo stesso club partenopeo starebbe già cercando un altro portiere ed il nome più caldo sarebbe quello di Milinkovic-Savic del Torino. Il rapporto tra il Napoli ed Elia Caprile, dunque, sarebbe vicino a concludersi dopo appena sei mesi. Al club partenopeo, di fatto, dovrebbero andare 8 milioni di euro, ovvero la cifra pattuita con il Cagliari lo scorso gennaio al momento della cessione in prestito dell’estremo difensore.