Mazzata Inter, Inzaghi non ci crede: il Napoli gongola

Per l’Inter di Simone Inzaghi bisogna registrare una brutta notizia.

Inter e Napoli, di fatto, stanno dando vita ad una clamorosa lotta scudetto. Basta pensare che le due squadre hanno gli stessi punti a sole cinque giornate dalla conclusione del campionato di Serie A.

Ogni turno, dunque, sarà ovviamente decisivo, ma quello di questo weekend promette di essere davvero importanti per decidere chi vincerà lo scudetto. Il Napoli, infatti, giocherà allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Torino, mentre l’Inter ospiterà la Roma di Claudio Ranieri. Proprio per questa gara contro i giallorossi, di fatto, bisogna registrare una brutta notizia per Simone Inzaghi.

Inter, brutte notizie per Simone Inzaghi: ecco le ultime

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo italiano ‘Il Corriere dello Sport’, infatti, Marcus Thuram non recupererà per la gara contro la Roma. Anzi, l’attaccante francese dell’Inter potrebbe non farcela neanche per il match di mercoledì prossimo di Champions League contro il Barcellona di Flick.

L’assenza di Marcus Thuram, di fatto, sarebbe davvero una brutta batosta per Simone Inzaghi. Il centravanti transalpino, infatti, è un perno fondamentale nello scacchiere dell’Inter e non solo dal punto di vista offensivo. Nelle prossime ore, dunque, ci saranno sicuramente delle novità sulle condizioni fisiche del giocatore nerazzurro.