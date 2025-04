Futuro Conte, l’indizio non lascia dubbi: il Napoli è pronto

L’indizio sul futuro di Conte non lascia dubbi in casa Napoli, con il club ora pronto a reagire alla notizia giunta fuori

Il futuro di Antonio Conte nel Napoli, nelle ultime settimane, è apparso molto incerto per via di alcuni problemi interni con Aurelio De Laurentiis. Lo stesso tecnico però si è mostrato aperto a trovare una soluzione al termine della stagione, in modo tale da continuare insieme un percorso di crescita. La società, per rinnovare la stima di Conte, è pronta a reagire sul calciomercato in entrata.

Diversi nomi orbitano attorno agli azzurri, con Manna che dovrà compiere un mercato con i fiocchi per dare la possibilità al tecnico di lottare su più fronti. La rosa attuale non è ben strutturata e, con gli incassi che ci saranno, è doveroso acquistare.

Napoli, Conte ha le idee chiare: vuole questi giocatori

Il Napoli non dovrà commettere errori come accaduto nell’ultima finestra invernale, dove non si è riuscito ad acquistare un difensore e trovare un sostituto di Kvaratskhelia. Ora sul piatto c’è una cifra monstre pronta ad essere spesa.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, Conte vuole solo grandi nomi per il suo Napoli. Nella sua lista ci sono Solet dell’Udinese e Beukema del Bologna, per quel che riguarda il reparto difensivo. Da non dimenticare poi Marianucci, per cui si è completamente chiuso in anticipo.

Il tecnico però vorrebbe una rosa più lunga, considerando i numerosi impegni della prossima stagione. Nella lista presenti, da prendere, anche due centrocampisti, un attaccante ed esterni.