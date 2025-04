Monza-Napoli, Rafa Marin sotto accusa: è successo durante il primo tempo

Scoppia la rabbia dei tifosi azzurri dopo il primo tempo di Monza-Napoli: i supporter attaccano Rafa Marin.

Dopo l’autorevole successo casalingo contro l’Empoli, il Napoli di mister Antonio Conte questo weekend è tornato sotto i riflettori della Serie A per la 33esima giornata. Gli azzurri hanno risposto presente per la sfida dell’U-Power Stadium contro il fanalino di coda del campionato, il Monza di Alessandro Nesta. I primi 45 minuti di gioco hanno regalato pochissimi emozioni, sopratutto lato Napoli. L’approccio, di fatto, non è stato dei migliori e questo ha fatto storcere il naso a moltissimi tifosi partenopei. Gli stessi supporter azzurri si sono scagliati con foga sui social network di riferimento per commentare la prima frazione di gioco, ma anche per pungere un calciatore del Napoli in particolare: Rafa Marin.

I tifosi attaccano Rafa Marin: indignazione sui social media

Chiamato a sopperire alle essenze in difesa di Alessandro Bungiorno e Juan Jesus, quest’oggi Rafa Marin è partito nella formazione titolare di mister Antonio Conte. Il calciatore spagnolo è andato ad occupare la difesa a quattro con Olivera, Rrahmani e capitan Di Lorenzo. La prima frazione di gioco è stata tutt’altro che incoraggiante per il centrale ex Real Madrid.

Rafa Marin si è reso autore di alcune uscite goffe, ma anche di alcuni errori in fase di impostazione. Uno di questi svarioni stava per costare caro al Napoli, ovvero, in occasione della chance da gol più ghiotta della prima frazione che il Monza ha creato con Castrovilli. Insomma, il suo impatto non è stato affatto positivo ed i tifosi se ne sono accorti. I supporter partenopei, infatti, si sono lasciati andare sui social, esternando tutta la loro rabbia nei confronti del difensore spagnolo.

Rafa Marin, ammonito dopo mezz’ora di gioco, è stato bersagliato da molti tifosi tramite i social di maggior riferimento, incassando delle critiche pesantissime. Alcuni hanno addirittura attaccato anche il direttore sportivo azzurro, Giovanni Manna, per averlo portato all’ombra del Vesuvio. Altri, invece, si sono schierati dalla parte di Conte, mostrandosi comprensivi sul perché il mister non gli avesse ancora concesso delle grosse opportunità. Insomma, la prova sfoggiata nei primi 45 di gioco di Monza-Napoli non è andata proprio giù ai tifosi partenopei.