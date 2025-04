Il Napoli ha scelto il suo prossimo bomber e non solo: vicino il colpaccio in difesa

Il d.s. Giovanni Manna è già al lavoro per spianare la strada a due nuovi colpi da novanta in vista dell’estate: scelti, infatti, il prossimo numero nove e un nuovo difensore

Da qui alla fine del campionato di Serie A mancano le ultime cinque partite da giocare. Quindici punti in palio per il Napoli, che sta provando a sorpassare con tutti i mezzi a propria disposizione l’Inter in questo rush finale di stagione, per aggiudicarsi lo storico quarto scudetto della propria storia.

In queste ultime settimane la lotta per lo Scudetto sta entrando nella sua fase cruciale, ma non mancano le solite voci di mercato ad animare ulteriormente le tifoserie. In particolare, attorno al Napoli circolano diverse indiscrezioni riguardo ad un possibile mercato estivo top, indipendentemente da come si concluderà l’annata 24/25, per convincere mister Antonio Conte a restare.

Il d.s. Giovanni Manna, infatti, avrebbe già individuato due colpi da novanta da regalare al tecnico leccese: ecco di chi si tratta.

Napoli, Kean è il grande nome per l’attacco ma non solo: si punta forte sulla rivelazione Solet per la difesa

Il Napoli e Giovanni Manna fanno sul serio in vista della prossima sessione di calciomercato estivo.

Emanuele Cammaroto, noto esperto di calciomercato, nella giornata odierna ha fatto il punto sul mercato del Napoli, attraverso “Napolimagazine live“, su Radio Punto Zero. Tra i nomi citati dal giornalista, spiccano quelli di Moise Kean e Oumar Solet:

“Sul taccuino di Manna c’è Pellegrini, che va in scadenza tra un anno con la Roma, e c’è anche Gatti. Un altro nome è quello di Lucca, al netto dell’operazione principale che è quella di Moise Kean. Marianucci è un’operazione targata Giovanni Manna. In difesa si avvicina sempre di più il colpaccio Solet, è l’obiettivo principale da mettere vicino a Rrahmani e Buongiorno. Sui 20-22 milioni si può chiudere, aspettiamoci un’accelerata nelle prossime settimane”

Kean, Solet e tanto altro. Il Napoli, che incasserà sia i soldi della cessione ormai certa di Victor Osimhen che quelli della partecipazione alla prossima Champions League, non vuole farsi trovare impreparato.

Che sia scudetto o secondo posto, l’intenzione è quella di regalare a mister Conte una rosa ancor più competitiva di quella ammirata quest’anno, per provare a costruire un ciclo vincente duraturo.