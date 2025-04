Ricci e Milinkovic Savic al Napoli: la verità sul doppio colpo

Samuele Ricci e Vanja Milinkovic Savic sono stati accostati al Napoli: ecco l’annuncio sul doppio colpo azzurro per l’estate

In vista dell’ingresso in Champions League per la prossima stagione, il Napoli dovrà fare un mercato di nota. Antonio Conte è stato piuttosto chiaro, a più riprese: per ogni ruolo, due calciatori di livello. E chi è considerabile una seconda linea, deve mettere pressione sul titolare. Insomma, due squadre interscambiabili che mantengono altissimo il livello della competizione all’interno dello spogliatoio.

Con i soldi della cessione di Kvaratskhelia e quelli che arriveranno dalla cessione di Osimhen, Giovanni Manna farà con ogni probabilità la voce grossa anche quest’estate. O almeno l’obiettivo iniziale sarà proprio quello di reinvestire il denaro su calciatori di primo livello. Come ad esempio Samuele Ricci e Vanja Milinkovic Savic.

Calciomercato Napoli, il punto sui calciatori del Torino

Nelle ultime settimane, i nomi di Ricci e Milinkovic Savic sono stati accostati al club azzurro. Il primo è il centrocampista gioiellino della Nazionale e del club granata. Già nel mirino della Lazio qualche mese fa, poi finito sul taccuino del ds Giovanni Manna.

Ricci sta disputando un buon campionato, ma è pronto per fare il salto in un club che gli aprirebbe le porte europee e che gli consenta di crescere come professionista. Insomma, gli serve maggiore esperienza per quello step in più da realizzare in carriera. Considerando che il Napoli dovrà rinforzare il centrocampo, il classe 2001 potrebbe essere il giusto compromesso tra qualità e carta d’identità.

Poi c’è Vanja Milinkovic-Savic, tra i migliori portieri della Serie A di questa stagione. Un pararigori, ma soprattutto costante ad ogni partita tra i pali. Una vera saracinesca. L’interesse nei suoi confronti dipenderà molto anche dal rinnovo di Alex Meret, ormai entrato in scadenza ma in trattativa per prolungare il contratto.

Cairo fa chiarezza su Ricci e Milinkovic Savic

Nel corso dell’intervista al presidente del Torino a Radio Kiss Kiss, sono emersi alcuni dettagli sui due nomi sopra citati. Infatti, Urbano Cairo ha provato a spiegare che questi rumors sono privi di fondamento:

“Al momento non abbiamo parlato con nessuno per Ricci e Milinkovic-Savic, sono voci che non hanno alcun fondamento”

Il portierone serbo, poi, avrebbe una clausola da 20 milioni di euro che sarà valida fino al 31 luglio, e il patron granata risponde: